Boda de Brunella Horna y Richard Acuña se suspendió: así reaccionaron sus seguidores

La boda entre Brunella Horna y Richard Acuña se suspendió de manera indefinida.

Hace unos días, Brunella Horna y Richard Acuña dieron a conocer que ya se encontraban realizando todos los reparativos para su matrimonio que se iba a llevar a cabo este sábado 17 de diciembre; sin embargo, de un momento a otro, decidieron suspenderlo.

De acuerdo al comunicado que enviaron a través de sus redes sociales, ellos tomaron dicha decisión por la grave crisis política que viene atravesando el Perú, donde en diferentes regiones se registran movilizaciones que exigen el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.

Asimismo, la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional, también habría sido uno de los factores por el que Brunella Horna y Richard Acuña acordaron no seguir con su boda.

La decisión que ambos tomaron ha sido bastante comentada en las redes sociales, especialmente por sus seguidores, quienes tuvieron una posición bastante dividida, pues mientras algunos los felicitaban por tener empatía con los peruanos que se encuentran movilizando, otros los criticaron por no pensar en ellos primero.

Asimismo, hubieron otros que señalaron que la suspensión del matrimonio fue idea del hijo de César Acuña para no llevar al altar a la conductora de televisión, por lo que es muy probable que el sueño de la modelo no se lleve a cabo nunca.

“Qué absurdo que cancelen, fácil es una señal para que no te cases, no todo es dinero”, “Que bueno Brunella me alegra, eres muy empática bendición”, “Creo que mientras celebres con los tuyos y los que puedan ir, está bien, no había porqué cancelar”, “Por algo pasan las cosas. Tu gran día llegará”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Tras hacer pública la suspensión de su boda, no se sabe si habrá una nueva fecha para esta celebración, por lo que muchos presumen que finalmente la conductora de televisión no hará realidad uno de sus sueños, pues ella expresó en diferentes ocasiones que siempre quiso casarse.

Brunella Horna y Richard Acuña suspenden su boda.

Brunella Horna lamenta suspensión de su boda

Luego de enviar un comunicado señalando que su boda quedaba suspendida por las protestas en el Perú, Brunella Horna publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde dio a entender que se encontraba totalmente apenada por la cancelación de su matrimonio.

“Así estábamos ayer, de un lado a otro, coordinando todo por lo emocionados que estábamos por nuestra boda. Cada día nos levantábamos contando los días para ser esposos. Pero no podemos ser ajenos con lo que está pasando en el país y decidimos postergar la fecha. Los que me conocen se imaginarán como me encuentro, por eso quiero agradecer a cada persona que me escribió con tanto cariño”, escribió.

Brunella Horna y Richard Acuña no se casarán este 2022. (Instagram)

