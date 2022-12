Cuántos años duró la relación de Brunella Horna y Renzo Costa y por qué terminaron

Brunella Horna y Renzo Costa terminaron en el 2017. (Instagram)

Hoy en día, Brunella Horna y Renzo Costa viven sus propias historia de amor con sus respectivas parejas. La conductora está a puertas de casarse con Richard Acuña y el ‘Rey de los cueros’ se encuentra esperando la llegada de su primer bebé. Sin embargo, muchos siguen recordando la relación que mantuvieron hace algunos años.

El romance entre ambas figuras estuvo envuelto en varias polémicas desde que comenzaron a salir en el 2013. Uno de los detalles que más llamaba la atención era la diferencia de edad. Mientras que la rubia conductora tenía 16 años, el empresario cumplía 40. Incluso, la misma presentadora reveló en una entrevista que se quedó en shock al enterarse de la edad de su expareja.

“Yo le dije mi edad siempre, a mí no me gusta mentir (…) Lo que pasa es que comenzamos a hablar por Facebook, me pareció un chico super bueno, sabía muy poco de él (…) Yo sabía que él era mayor y él sabía que yo era chibola, pero no tanto. Ese día fuimos a comer y después en una discoteca me preguntó: ‘¿Cuántos años tienes?’. Entonces, le dije: ‘Bueno, tengo 16, ¿no te molesta no?’, y él puso una cara. Cuando le pregunté su edad, me dijo: ‘Luego te digo’”, dijo Brunella Horna.

“Al siguiente día, salimos a almorzar y tampoco quiso decirme su edad. Luego, cuando volví a Lima, sus amigos me dijeron que tenía 35 años. Pero después, cuando estaba en Chiclayo, salió una portada que decía: ‘El rey de los cueros cumple 40 años’ y casi me muero”, contó.

¿Cuántos años estuvieron juntos?

En otro momento, Brunella Horna confesó que con el tiempo fortaleció la confianza con Renzo Costa y las conversaciones se volvieron más interesantes, hasta el punto que se presentaron a sus amistades. Fue así como ambos mantuvieron una relación sentimental por cuatro años que acaparó las portadas de los medios de comunicación en varias oportunidades.

Incluso, una de las frases que lanzó la empresaria cuando estaba llorando por haber peleado con Renzo Costa se volvió muy popular y sirvió de inspiración para algunas canciones. “No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más... Olvídate de mí”, fueron las palabras de la joven.

¿Por qué terminaron?

A principio del 2017, Brunella Horna anunció públicamente el fin de su relación con Renzo Costa. Si bien, la modelo señaló que terminaron en buenos términos e indicó que la convivencia junto a la diferencia de edad fueron los detonantes de su romance, en el 2021 la exchica reality reveló que Costa le fue infiel en varias ocasiones y, aparentemente, este habría sido el motivo principal de su separación.

Además, en agosto de este 2022 la modelo confesó que tuvo que llevar terapia psicológica. “Voy a decir la verdad, cuando terminé mi relación yo llevé terapia, fue una relación tormentosa, ambas personas nos equivocamos. Yo no quise volver a tener una relación así, por eso hoy en día ya tengo una buena relación porque ya tuve el tiempo para curar, no al 100 % porque hasta ahorita tengo terapia”, indicó.

