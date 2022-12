Brunella Horna y su deseo para el 2023: “Primero quiero mi boda, y luego seguir trabajando”

Brunella Horna asegura que lo que más desea en el 2023 es casarse. GV Producciones.

Brunella Horna confesó que no se encontraba bien anímicamente luego de haber cancelado su boda por motivos de fuerza mayor. La conductora de ‘América Hoy’ indicó que comprende la situación que vive hoy en día el país y que es consciente que no correspondía celebrar mientras había caos y protestas debido a la situación política. Es por ello que espera con ansias de que las cosas se solucionen y poder continuar con sus planes de matrimonio.

Asimismo, confesó que lo que más espera del 2023 es su unión con Richard Acuña. “Mi boda, lo primero que se viene para el 2023 es mi boda, ya lo verán (risas). Y en el aspecto laboral, no sabemos, en televisión nunca se sabe, no he firmado nada todavía. ¿Si me iría a otro lado? ¡Jamás!, en ese aspecto yo soy muy leal, pero ya veremos qué va a pasar. Pero sí, me encantaría seguir en la televisión.”, indicó la conductora, quien hizo un repaso a su 2022, y aclara que no ha sido un mal año.

Te puede interesar: Brunella Horna revela por qué no fue al Mundial de Qatar, pese a tener los pasajes comprados

“El 2022 ha sido un año de muchas sorpresas bonitas, me ha ido muy bien en el ámbito laboral, ser parte de ‘América Hoy’ ha sido maravilloso, estoy muy agradecida. ¿Y en el amor? En el amor también me ha ido muy bien, es verdad que tuve que postergar mi boda, pero no por eso ha dejado de ser un buen año”, señaló.

Respecto a la maternidad, Brunella Horna indica que, por ahora, no está pensando ello. Su única prioridad para el siguiente año es su boda.

“No está en mis planes ser mamá el próximo año, sí lo he pensado, ese tema está conversadísimo, pero estoy segura de que si algo quiero primero en este 2023, es mi boda, y luego, seguir trabajando, tengo muchísimos proyectos con mis empresas”, detalló.

Brunella Horna y Richard Acuña posponen boda.

Brunella Horna y sus planes de Navidad

La modelo y empresaria pasará Navidad en Chiclayo, junto a su familia, mientras que el 25 de diciembre enrumbará a Trujillo para pasarla con Richard Acuña. “Para mí, Navidad es sinónimo de unión familiar. Siempre he pasado mis navidades en Pimentel, por eso siempre se me hace muy difícil pasar Navidad en otro lugar que no sea allí, y siempre junto a toda mi familia, todos nos encontramos en mi casa, y nuestras cenas son muy ricas, con la verdadera sazón chiclayana”, señaló la joven.

Te puede interesar: Brunella Horna y Richard Acuña suspendieron su boda por la crisis política

“Para mí, esta Navidad, pido mucha salud, porque si hay salud, hay amor, hay trabajo, hay todo. Y para el país, es importante que todos entendamos que tenemos que comprendernos, unirnos, olvidar las diferencias políticas, y buscar el bien común”, acotó la conductora de ‘América Hoy’.

Boda suspendida: El comunicado de Brunella Horna y Richard Acuña

A través de un comunicado, la pareja conformada por Brunella Horna y Richard Acuña anunciaron que su boda no se realizará debido a la crisis política que enfrenta el país. Los novios esperarán un tiempo prudente para poder concretar sus planes.

“No es momento de celebrar; por ese motivo, hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestra boda en razón a la crisis existencial”, se puede leer en la publicación que hizo la modelo en su red social.

“Tanto nosotros como nuestras familias y amigos hemos esperado con entusiasmo la fecha en que ambos nos juremos amor eterno y confirmemos ante Dios nuestros deseos de una vida juntos. Hemos puesto mucho empeño en ello con la participación entusiasta de quienes nos quieren. Sin embargo, no podemos celebrar mientras nuestra patria atraviesa horas inciertas y la pérdida de vida nos enluta a todos”, continúa el comunicado.

“Ambos estamos convencidos de que el amor prevale ante todo, porque el nuestro lo confirma. Hacemos votos por la paz y la unión de todos los peruanos”, concluye el anuncio firmado por Brunella Horna y Richard Acuña.

Boda de Brunella Horna y Richard Acuña se cancela. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO