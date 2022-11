Magaly Medina se burla de Brunella Horna: Richard Acuña no la incluyó en su viaje familiar a Qatar

Magaly Tv La Firme.

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora se refirió al viaje familiar del excongresista Richard Acuña a Qatar y en el que no incluyó a su prometida Brunella Horna, pese a que ella había asegurado meses atrás que su viaje junto a su “marido” estaba confirmado.

La producción del programa de Magaly Medina hizo una recolección de todas las veces que la conductora de ‘América Hoy’ presumió que viajaría al país escenario del Mundial 2022; sin embargo, “la dejaron tirando cintura”, dijo la popular ‘Urraca’.

“Yo he ido al Mundial de Rusia, obviamente que tengo que ir al Mundial de Qatar (...) porque mi marido va, obviamente no lo dejo ir solo”, se le oye diciendo a Brunella Horna en una edición pasada del programa de América Televisión.

Al respecto, la pelirroja señaló que Horna se había apresurado en asegurar que acompañaría a Acuña. “Al novio no le interesó que estén a punto de casarse. Se fue con el papá, la novia se quedó acá tirando cintura”, expresó.

“La dejaron sola, la desembarcaron. Ella dijo que tenía su pasaje. Además, aclaró meses después, creo que en junio, que ella había pagado su pasaje. O sea, ¿Qué pasó con el pasaje? ¿Lo vendió?”, agregó.

Recordemos también que en una entrevista con Infobae Perú, la veinteañera negó que iría a Qatar como reportera. Sus declaraciones se dieron luego que el público la criticara por presuntamente ser elegida para un rol periodístico que no le corresponde, en caso Perú era clasificado para la copa del mundo.

“Tengo que aclarar algo. Voy a ir al mundial de Qatar, pero yo estoy pagando mi pasaje y mis entradas. Porque sacaron de contexto lo que dije. Voy a ir como espectadora no como reportera, ni nada por el estilo. Yo soy aficionada y me gusta mucho el fútbol. Obviamente me gustaría ir a ver si Perú va. Incluso Armando sabe desde un principio que si Perú va al mundial mis vacaciones van a ser para esa fecha”, mencionó Brunella Horna para este medio.

¿Cuándo se casa Brunella Horna?

Según reveló la misma ‘Bubu’, se casaría con el político Richard Acuña el próximo sábado 17 de diciembre. Su ceremonia de matrimonio tendría lugar en una recepción de Lima, aunque inicialmente tenían planes de convertirse en esposos en Trujillo.

Detalles del matrimonio

En una edición pasada del programa de Ethel Pozo, la joven influencer confirmó que, durante su viaje a Miami, compró dos vestidos de novias para lucirlo inicialmente en una ceremonia en el campo, pero ahora se está mandado hacer un tercer vestido con un diseñador conocido, puesto que la boda se realizará en Lima.

“Compré unos vestidos en Miami y cuando llego se cambió de locación y ya no iba mi vestido. Era primero en Trujillo, entonces era un vestido más sencillo, más para campo, pero como se cambió de locación para Lima, me están haciendo otro vestido acá”, explicó.

La prometida de Acuña también reveló que tiene pensado prohibir el ingreso de celulares a su ceremonia. La decisión la tomó como precaución para que no se repita lo que pasó en la boda de Ethel Pozo, y así evitar que se difunda videos y fotos de ese momento.

Además contó que su pareja, el hijo de César Acuña será quien escoja la orquesta musical que animará y hará bailar a todos los invitados de su boda.

