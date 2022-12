Alejandra Baigorria denuncia preferencias por guerreros en competencias de ‘Esto es Guerra’: “Nos robaron”

Alejandra Biagorria anuncia que los guerreros tienen preferencia en la final de 'Esto es Guerra'. América TV.

Alejandra Baigorria no está conforme con los resultados de las primeras competencias que se vienen realizando en la semana de la gran final de ‘Esto es Guerra’.

La ventaja que tiene los guerreros, por 125 puntos con respecto a los 25 puntos que tienen los combatientes, molestó en sobremanera a la modelo, ya que considera que varias de esas pruebas no han sido calificadas con imparcialidad, perjudicando a los ‘rojiverdes’.

Alejandra Baigorria expresó en sus redes sociales que es un robo que le hayan dado esos puntos a los guerreros y que por ese motivo ha decidido no asistir este miércoles 21 de diciembre a la sede de Pachacámac, donde se realizan los circuitos de competencia.

Producto de molestia, la ‘Gringa de Gamarra’, grabó un video en sus redes sociales para contar lo que a su parecer había pasado y luego lo compartió en su cuenta de Instagram.

“Lo que acaban de ver en ‘Esto es Guerra’ ha sido el robo más grande de la historia hecha por los jueces, lo digo yo que he corrido al costado”, inició su mensaje.

Para luego anunciar que no asistirá al programa de América TV porque la situación es repetitiva y que la producción y los jueces siempre le dan la preferencia a los guerreros.

“Yo no vengo mañana (miércoles 21 diciembre) porque esta final se lo llevan los guerreros, porque así es siempre acá, siempre ha sido así”, denunció.

“Esta camiseta aquí, no vale nada, pero en nuestros corazones vale oro, porque lo que hicieron hoy día fue un robo. Lo hicieron regresar a Said, bajar, lo penalizaron y eso no se hace, nos robaron, nos robaron”, arremete Baigorria.

Te puede interesar: La ventaja de los Guerreros, Hugo García se retira del reality y más de la primera parte de la final de EEG

Alejandra Baigorria denuncia preferencias por guerreros en competencias de ‘Esto es Guerra. Instagram

Ella nuevamente sacó cara por Said Palao, quien es su pareja y compañero en el equipo de los combatientes. En la última edición del martes 20 de diciembre, Said compitió contra Hugo García para poder llevar puntos y acumularlo en el circuito final, pero lamentablemente perdió y los guerreros se llevaron los 100 puntos.

El joven deportista celebró su victoria con su novia y Miss Perú Universo 2022, Alessia Rovegno. Además, anunció su retiro de los programas de competencia. Luego de ocho años de formar parte de este espacio de América TV, Hugo García decidió terminar esta etapa y dar paso a otras facetas de su carrera televisiva.

Alejandra y Said reaparecen juntos en programa

La empresaria textil apareció este lunes 19 de diciembre en la semana de la gran final de ‘Esto es Guerra’ para alentar al equipo de los combatientes. Inevitablemente, la rubia modelo tuvo que acercarse a Said Palao, quien fue captado en una situación cariñosa con una señorita en una fiesta de música electrónica.

Alejandra Baigorria saludó a todos sus compañeros de manera efusiva, pero con su todavía pareja mantuvo tranquilidad y lo saludó con un tímido beso en la mejilla.

La figura de 34 años, quien se alejó del reality de competencia por una lesión en el hombro, explicó que todavía no se opera debido a una inflamación en la zona afectada; sin embargo, esa situación no la podía detener para ver a su equipo luchar por el título.

“Todavía no me opero porque mi hombro está en proceso de desinflamación. Calculo que los primeros días de enero debo estar operándome, depende de lo que diga el doctor. La recuperación es de dos meses, pero el doctor dice que, conociéndome, al mes estaré haciendo todo. No es tan complicado, pero me limita”, indicó.

El hermano de Austin Palao, observó la escena con semblante serio y a diferencia de sus compañeros, él no se acercó a Alejandra para darle un último abrazo antes de iniciar con la competencia.

Alejandra Baigorria y Said Palao evitaron hablar sobre el polémico ampay del chico reality. (América TV)

Retomaron relación

Ni Alejandra y ni Said han salido a declarar con respecto a las imágenes que difundió Magaly Medina, donde se podía ver al karateca sujetando la cintura de la modelo Melissa Byrne; sin embargo, de acuerdo de acuerdo a las portales de Farándula, habrían estado juntos en un evento de navidad y fueron vistos paseando en el Jockey Plaza, el último fin de semana.

Asimismo, los fans aseguran que Said Palao vio la final del Mundial de Qatar que se realizó el pasado domingo 18 de diciembre en el departamento de la modelo.

SEGUIR LEYENDO