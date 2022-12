Hugo García reveló la razón por la que se retiró de ‘Esto es Guerra’ después de casi 8 años

Hugo García reveló la razón por la que se retiró de ‘Esto es Guerra’ | América TV

Hugo García no volverá en la temporada 2023 de ‘Esto es Guerra’. Luego de vencer a Said Palao en el circuito final, la producción anunció que el modelo se retira del reality de competencia por decisión propia. La noticia dejó sorprendidos a los televidentes, puesto que ‘Súper Hugo’ ha formado parte del programa de América TV durante casi ocho años seguidos.

“Esta es la última final de Hugo García en ‘Esto es Guerra’. Con esto se despide por la puerta grande. Muchos años dedicados al programa, ocho años, prácticamente. Todos estamos orgullosos de Hugo García. Así se despide del programa, con un gran triunfo”, informó Mister G, provocando que el influencer rompiera en llanto.

Alessia Rovegno, su actual novia, fue rápidamente a consolarlo. En tanto, Johanna San Miguel le agradeció por todo el esfuerzo que hizo durante la temporada, principalmente porque le dio a su equipo 100 puntos importantes. “Nos diste un respiro. Te vamos a extrañar tanto. Eres un hijo y competidor ejemplar, un novio maravilloso y un gran amigo”, le dijo.

Hugo García le ganó a Said Palao en la gran final de 'Esto es Guerra', temporada 2022. (Instagram)

Una vez acabó la transmisión en vivo del programa, las cámaras de ‘América Espectáculos’ fueron en busca del chico reality, quien declaró que “han sido meses de pensar en su decisión”. “No ha sido nada fácil. Hablé con mi familia, con mis amigos más cercanos, con Alessia. Pensé mucho yo solo también. ‘Esto es Guerra’ me abrió las puertas, es mi segunda familia”, puntualizó.

¿Por qué se fue de ‘Esto es Guerra’?

Hugo García explicó que tomó la difícil decisión de irse de ‘Esto es Guerra’ porque este 2022 el programa cumplió 10 años al aire. Además, indicó que está listo para cerrar su etapa como chico reality para empezar a cumplir los proyectos personales que se ha propuesto para el próximo año.

“Era el momento indicado, son los 10 años de Esto es Guerra. Quería irme después de este momento especial. Desde el día uno he dejado todo de mí, en el equipo que esté. Espero que hayan estado felices con mi participación. Quiero hacer nuevas cosas, salir de la rutina, necesito un descanso tanto para el cuerpo como para la mente. Quiero crecer como profesional y como persona”, señaló.

Hugo García vistió la camiseta de los 'Guerreros' en la última temporada de 'Esto es Guerra' 2022.

Por otro lado, García no descartó volver a vestir la camiseta de sus amores, aunque no dio fecha de su posible retorno al programa. “Espero que esto no sea un hasta nunca, sino un hasta pronto. Espero algún día poder regresar”, agregó emocionado.

En el 2014, Hugo García fue presentado como el nuevo integrante del equipo Verde en la cuarta temporada de ‘Combate’. Un año después, cambió de casa televisiva y compitió para el equipo de las Cobras en ‘Esto es Guerra’. El influencer ha revelado que, inicialmente, quiso formar parte del programa de América TV.

“Hice un casting chico para ‘Combate’. Me hicieron hacer dos juegos y hablarle a la cámara. Al día siguiente, Marisol (Crousillat) me dijo que entre mañana para reemplazar a Christian Domínguez. Pero antes de eso, un amigo había enviado mis fotos a ‘Esto es Guerra’, yo iba a entrar allí, pero ya había empezado la temporada y yo quería empezar a trabajar. Por eso acepté estar en ‘Combate’”, sostuvo.

Hugo García y Eyal Berkover en 'Combate'. (ATV)

