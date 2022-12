Alejandra Baigorria regresó a ‘Esto es Guerra’ y se vio cara a cara con Said Palao tras ampay

Alejandra Baigorria Y Said Palao se eeencontraron en 'Esto Es Guerra' | América TV

Este lunes 19 de diciembre, Alejandra Baigorria se presentó en la gran final de ‘Esto es Guerra’ para alentar al equipo de los ‘Combatientes’. Inevitablemente, la rubia modelo tuvo que ver de cerca a Said Palao, quien fue ampayado en una situación comprometedora con la modelo Melissa Byrne en un evento de música electrónica.

La empresaria de 34 años, quien se alejó del reality de competencia por una lesión en el hombro, ingresó al set de América TV con una sonrisa en el rostro. Sin mayor problemas, saludó con un beso en la mejilla al deportista para luego seguir abrazando a sus demás compañeros con mayor efusividad.

Bastante lejos de Said Palao, la ‘rubia de Gamarra’ dio detalles de su estado de salud: “Yo todavía no me opero porque mi hombro está en proceso de desinflamación. Yo calculo que los primeros días de enero debo estar operándome, depende de lo que diga el doctor. La recuperación es de dos meses, pero el doctor dice que, conociéndome, al mes estaré haciendo todo. No es tan complicado, pero me limita”.

Alejandra Baigorria se perdió la final de 'Esto es Guerra' por una lesión en el hombro. (América TV)

“Soy tan terca que solamente con estar en este set y vistiendo el uniforme siento que voy a competir, algo quiero hacer. No entra en mí poder estar acá sin hacer algo”, agregó Alejandra Baigorria, siendo aplaudida por los demás integrantes del reality de competencia.

El hermano de Austin Palao observó la escena con semblante serio y, a diferencia de sus compañeros, él no se acercó a Alejandra para darle un último abrazo antes de iniciar con la competencia. La exchica reality se despidió de todos sin más, dejando a todos con la intriga de saber si volvió con el modelo o no.

Alejandra Baigorria y Said Palao evitaron hablar sobre el polémico ampay del chico reality. (América TV)

¿Terminaron su relación amorosa?

Alejandra Baigorria no se ha referido a las imágenes que emitió Magaly Medina en su programa, donde se ve a su pareja abrazando por la cintura a una joven modelo. Según la ‘Urraca’, ella y el deportista se encuentran distanciados, ya que no se los vio juntos durante varios días.

Sin embargo, todo parece indicar que los chicos reality no han permitido que el ampay afecte su relación amorosa. Ambos aparecieron juntos en un show navideño y hasta posaron para las cámaras. Además, fueron vistos en el Jockey Plaza y los fans aseguran que Said Palao vio la final del Mundial de Qatar en el departamento de la modelo.

Los chicos reality continuarían con su relación amorosa. (Captura)

La pareja se conoció en el set de ‘Combate’, en el 2014. Su romance comenzó seis años después, luego que Magaly difundiera imágenes de los modelos besándose en una reunión por Fiestas Patrias. En enero de 2023, la pareja cumpliría dos años juntos. Entre sus planes está casarse y tener hijos, metas que ambos quieren cumplir a futuro.

