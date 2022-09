Bárbara Cayo feliz con la relación de Hugo García y su hija Alessia Rovegno: “Es un gran chico”

Bárbara Cayo habla de la preparación de Alessia Rovegno y Hugo Garcia | América TV

Bárbara Cayo está más feliz que nunca con la próxima participación de Alessia Rovegno al Miss Universo 2022. Sin embargo, no pudo evitar referirse a la relación de su hija con el chico reality Hugo García, y es que ambos no dejan de mostrar su amor en las redes sociales.

Todo parece indicar que la pareja ha logrado consolidar una buena relación con cada una de sus familias, por lo que han compartido viajes, almuerzos, paseos y más. Frente a ello, la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se mostró contenta con Hugo.

“Huguito es lindo, me encanta Huguito siempre y cuando la haga feliz a mi gorda. Súper, es un gran chico me encanta, siempre lo hemos dicho mientras sea un chico bueno, sano, deportista, todo genial”, confesó al inicio la artista a ‘América Espectáculos’.

Seguido, señaló que siente que Hugo García tiene un buen aura. Y es que ve en su crecimiento que viene aprendiendo cosas nuevas y lo que le hace muy feliz es que lo haga junto a su hija. “Tiene un aura de un chico cuando recién está aprendiendo cosas y tiene vivencias nuevas. Lo lindo es que crezcan juntos”, sentenció muy contenta.

Bárbara Cayo habla de Hugo García.

Por otro lado, reveló la fecha del concurso en el que participará Alessia Rovegno. En ese sentido, aseguró que el Miss Universo se realizará el sábado 14 de enero del 2023 y espera que los peruanos, en ese momento, den su voto a favor de su hija y así pueda traer la corona.

“El Miss Universo es el 14 de enero en Estados Unidos. Alessia ha estado trabajando en unas campañas entre Miami y Nueva York y ahora está acá para hacer obras sociales y trabajar en reuniones del Miss Perú. (…) Voten cuando se dé el momento, no se olviden y den su voto para Ale y así ojalá la tengamos como Miss Universo. ¿Se imaginan? tener una Miss Perú Universo después de tanto tiempo, después de la mamá de Christian Meier, la hija de Bárbara Cayo”, sentenció entre risas.

Madre de Hugo García halaga a Alessia Rovegno

En julio de este año, Fabiola Silva, madre de Hugo García, tuvo una comunicación con ‘Amor y Fuego’ donde fue consultada sobre su relación con Alessia Rovegno. La progenitora del chcio reality se mostró feliz con la novia de su hijo y evidenció el cariño que le tiene.

“Alessia es encantadora, siempre me está mandando queques, me está mandando cachitos, me llama. Ay no, es una criatura muy tierna, muy linda verdaderamente así que felices con esa relación”, señaló a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Fabiola Silva elogió a Alessia Rovegno durante una entrevista con Amor y Fuego. (Foto: Captura / Instagram)

Además, confesó que la Miss Perú tiene una gran relación con su familia. “Alessia es una chiquita encantadora, muy cariñosa, toda la familia la queremos mucho, los vemos muy contentos trabajando juntos. Ella en sus cosas, él también y muy unidos así que estamos por ese lado muy contentos”, sentenció Fabiola Silva.

