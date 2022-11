Hugo García denunció que sufrió el robo de su celular al salir del concierto de Bad Bunny en Lima

Hugo García sufrió el robo de su celular saliendo del concierto de Bad Bunny. (Instagram)

El primer concierto de Bad Bunny en Lima no dejó de tener algunos incidentes. El último domingo 13 de noviembre el puertorriqueño se presentó ante sus miles de fanáticos en el Estadio Nacional y algunas figuras de la farándula peruana no dudaron en asistir, entre ellos se encontraba Hugo García, quien no tuvo un final feliz.

Y es que, el chico reality utilizó sus redes sociales para denunciar que sufrió el robo de su celular cuando se encontraba saliendo del Coloso José Díaz. A través de su cuenta oficial de Instagram, el modelo mostró su indignación por la facilidad que tienen los delincuentes para apoderarse de las cosas ajenas e hizo un llamado a las personas para que estén más aletas.

“Me robaron mi ‘celu’ afuera del concierto. Así que tengan cuidado con sus cosas, gente. Increíble como uno no puede ni voltearse a tomar una foto porque ya hay alguien que se la quiere llevar fácil y te roba. Estén siempre alerta”, escribió en las historias de su red social.

Hugo García sufrió el robo de su celular saliendo del concierto de Bad Bunny. (Instagram)

Ante el hecho, su pareja Alessia Rovegno también se pronunció y lamentó lo que le ocurrió a su enamorado. Además, compartió un vídeo en el que se observa a Hugo García intentado “robar” la cartera de Natalie Vértiz, mientras estaba distraída grabando el espectáculo del ‘Conejo malo’. Esto con la intención de asustarla y demostrar lo fácil que pueden quitarle las pertenencias a alguien.

“Increíble cómo hay personas que se les hace tan fácil robar, qué falta de valores y de educación. Tengan cuidado con sus cosas siempre! Siempre alertas”, escribió sobre el clip, donde el integrante de ‘Esto es Guerra’ le jugaba la broma a la exreina de belleza ante la atenta mirada de Yaco Eskenazi.

“Nat: Hugo, qué pavo para que te roben el celu. Hugo: Así como casi te robo, así me robaron”, agregó la actual Miss Perú.

Alessia Rovegno lamenta el robo de Hugo García. (Instagram)

El noble gesto de una madre a su hija fallecida

Uno de los casos que más ha llamado la atención fue el noble gesto que realizó una señora al llevar una foto de su hija fallecida al espectáculo de Bad Bunny en el Estadio Nacional. La noticia fue difundida por DJ Peligro a través de su cuenta oficial de Instagram. El disyóquey contó que una jovencita identificada como Yadira Montes lo contrató hace varias semanas para tocar en su quinceañero y que uno de sus sueños era ver al ‘Conejo malo’ en vivo.

Sin embargo, la fan perdió la vida y al enterarse de lo ocurrido, Markos Vasquez, conocido artísticamente como DJ Peligro, le regaló una entrada en la zona Playa a la madre de la señorita para que no se pierda el show del interprete de “Callaita”, “Safaera”, “Me fui de vacaciones”, entre otros. La mamá no dudó en acudir al Coloso José Díaz con el retrato de su primogénita para cumplirse su último deseo.

“La familia de Yadi me contrató para su quinceaños. Hace unas semanas ella partió al cielo pero su sueño era ver a Bad Bunny una vez más como fanática 1000%. Por eso le regalamos una entrada Playa, su madre está llevando su retrato al concierto para cumplir su último deseo: ver una vez más al conejo QEPD YADIRA, disfruta tu deseo en el cielo, gracias por seguir mi trabajo y brindarme tu amistad. Les quiero mi gente nunca me falten”, escribió el artista como descripción junto a la foto del retrato de la joven en el concierto.

Fan de Bad Bunny fallece y su madre lleva su cuadro al concierto. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO