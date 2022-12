Jefferson Farfán y Alexandra Balarezo, ex de Hugo García, fueron captados juntos en una fiesta

Jefferson Farfán y Alexandra Balarezo, ex de Hugo García, fueron captados juntos en fiesta | Instarándula

Jefferson Farfán y Alexandra Balarezo, quien fue saliente de Hugo García en su momento, se dejaron ver juntos en una fiesta realizada este último sábado 17 de diciembre. Fue un familiar de la modelo quien compartió las imágenes de la reunión en sus redes sociales, las cuales terminaron siendo difundidas por el portal Instarándula.

“Samu, ¿qué hace Jefferson Farfán con Balarezo? (Esto pasó) anoche en casa de Alexandra Balarezo, desde las historias de su primo”, le informó una usuaria a Samuel Suárez, creador del espacio digital de espectáculos. En el clip, se ve a la modelo riéndose al lado del exfutbolista, quien luce sorprendido por la música.

Jefferson Farfán y Alexandra Balarezo se dejaron ver juntos en reunión familiar.

Sucede que la ‘Foquita’ llegó justo empezó a sonar “Mueve el toto”, canción emblema que Yahaira Plasencia ha bailado a lo largo de toda su carrera artística. “No me lo creo, no. No (lo voy a bailar)”, comentó el exdeportista entre risas. Lo mismo pensó Alexandra, quien pidió que cambiaran de canción inmediatamente.

Desde la difusión de estas imágenes, se ha especulado una supuesta relación amorosa entre Farfán y Alexandra Balarezo, ya que es la primera vez que se los ve juntos. Además, la confianza que mostraron en la reunión evidenciaría que hay más que una simple amistad entre ellos.

Alexandra Balarezo se pronuncia

En medio de los rumores de un presunto romance, la exsaliente de Hugo García se puso en contacto con Samuel Suárez para aclarar qué tipo de relación tenía con el exfutbolista peruano. Aclaró que solo son amigos y que se vieron para sorprender a su padre.

“No soy de escribir a dar explicaciones, pero para que no malinterpreten las cosas. Ayer hicimos una fiesta pre Navidad para mi papá y él es súper fan. Jefferson Farfán es un buen amigo mío y le pedí que vaya para hacerle una sorpresa a mi papá, nada más. Como siempre, fue súper humilde tomándose fotos con mi familia un rato y se fue”, indicó en un mensaje privado.

Alexandra Balarezo es una modelo peruana de 25 años. (Instagram)

Alexandra Balarezo es una modelo peruana, quien ingresó al mundo de la farándula al ser relacionada sentimentalmente con Hugo García. El chico reality jamás oficializó la relación amorosa, a pesar de que la influencer se dejaba ver a su lado. Participó en la segunda temporada de ‘El Poder del Amor’, donde conoció a su ahora expareja Hernán Del Pozo.

¿Qué pasó con Jefferson Farfán?

Luego de 21 años de carrera profesional, Jefferson Farfán anunció su retiro del fútbol con un emotivo video. “Ha llegado el momento de cerrar esta linda etapa de mi vida. Gracias a todos por acompañarme en este trayecto”, señaló para tristeza de sus fieles seguidores. Fue así que la ‘Foquita’, a sus 38 años de edad, le dijo adiós para siempre a las canchas.

El último gol de la ‘Foquita’ fue con la camiseta de Alianza Lima en el triunfo 3-1 ante Alianza Atlético por la fecha 13 del Torneo Clausura el pasado 25 de setiembre del 2021.

Jefferson Farfán salió bicampeón nacional con Alianza Lima y dejará el dorsal '10', que busca dueño. (Liga 1)

