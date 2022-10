Anthony Aranda revela el por qué dejó de aparecer en ‘Esto es Guerra’ . (América TV)

Anthony Aranda fue presentado como el nuevo jale de ‘Esto es Guerra’ en febrero de este 2022 cuando se estrenó esta última temporada que celebra los 10 años de transmisión del reality. En los meses siguientes, el bailarín estuvo en el equipo de los ‘combatientes’ y ‘guerreros’ de lunes a viernes. Sin embargo, en el mes de julio, sorpresivamente dejó de aparecer.

Su ausencia no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales ni por algunos conductores de espectáculos como Magaly Medina, Tula Rodríguez, entre otros, quienes se preguntaban qué había pasado con la participación del también coreógrafo, pues no pasó por una eliminación ni se despidió. Además, los conductores del programa no dieron explicaciones, por lo que se comenzó a especular que su salida estaba relacionada al caso de Melissa Paredes.

Como se recuerda, el conflicto legal que había entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes comenzó a inicios de julio, fecha que coincide con el retiro de Anthony Aranda de ‘Esto es Guerra’. Aunque, se pensó que nunca se conocerían las razones, el popular ‘Activador’ reapareció en televisión este 19 de octubre y reveló el por qué ya no está el el reality.

“Esto nunca lo he contado, de hecho Melissa pasaba por un momento super difícil. Yo estaba en ‘Esto Es Guerra’ y me ocupaba mucho tiempo en el día. Yo dije ‘mi novia necesita de mi apoyo en estos momentos’. Hablé con la producción, con la persona que tenía que hablar y le expliqué si me podía ausentarse un tiempo porque sentía que Melissa estaba muy sola”, explicó.

Asimismo, señaló que fue una decisión propia porque quiso apoyar emocionalmente a su pareja, quien en ese momento era muy criticada por el audio que se filtró sobre su hija. Él aseguró que Melissa Paredes nunca le pidió que se alejara de las pantallas. “Yo siento que fue la mejor (decisión)”, sentenció el exchico reality.

Cabe mencionar que, desde que salió de ‘Esto es Guerra’, Anthony Aranda también dejó de subir contenido en sus redes sociales, al igual que la exreina de belleza. Esto se tomó como un signo de apoyo por el terrible momento que estaba pasando la actriz por la orden de restricción en su contra a favor de su hija, pero ahora ha vuelto a compartir historias y vídeos manteniéndose muy activo en su Instagram.

Anthony Aranda contó los motivos de su salida de EEG. (Captura)

Los último mensaje de Anthony Aranda a Melissa Paredes

Anthony Aranda no duda en utilizar su cuenta de Instagram para enviarle tiernos mensajes a Melissa Paredes. Entre las últimas dedicatorias a su pareja, se encuentra le vez que expresó su felicidad cuando apareció en la primera gala de ‘El Gran Show’. “Me encanta verte tan feliz. Tu felicidad me hace feliz a mí. Te amo mi luchadora”, escribió en sus historias.

“Brillaste mi vida, estoy completamente orgulloso de ti. Eres una mujer espectacular. Gracias por hacerme mejor persona cada día. Te amo”, publicó el bailarín sobre el vídeo de la actriz entrando al escenario del reality de Gisela Valcárcel. Asimismo, compartió momentos de su baile en su red social.

Finalmente, continuó grabándola y contó que tenía una sorpresa. “Viéndote mi vida, invadimos tu casa, gracias a tu mami. Acá te espera una sorpresa”, escribió. Horas después se dio a conocer que él se escondió con un enorme ramo de rosas rosadas, mientras que su hermana le abría la puerta a la exchica reality. Ambos se abrazan fuerte y sellan este momento con un beso.

