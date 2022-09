Cathy Sáenz habló sobre el origen de Esto es Guerra: “No pensamos en ser competencia de Combate”

Cathy Sáenz habló sobre el origen de Esto es Guerra y aseguró que no empezó como competencia de Combate. (YouTube)

Cathy Sáenz es recordada por su participación como productora de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ hace poco más de cinco años. A pesar de estar alejada de la televisión, la también actriz continúa siendo portada de algunos medios de comunicación y esta vez por hablar del reality de América Televisión, del cual fue parte desde sus inicios.

La popular ‘Mamacha’ estuvo conversando con Giancarlo Granda en su canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’. la exconductora de ‘Mujeres al Mando’ comenzó relatando sobre su comienzo en la industria televisiva y a cerca de cómo empezó a tener éxito el programa concurso que ahora tiene como conductores a Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

Cathy Sáenz aseguró que ‘Esto es Guerra’ no comenzó como competencia directa de ‘Combate’. Y es que, primero tuvo el nombre de ‘Dos para la 7′ en el año 2012 y solo se emitía los fines de semana. Recordemos que, el origen del programa concurso era hombres versus mujeres donde estuvo Nicola Porcella, Carla Arriola, Cachaza, entre otros denominados ‘históricos’.

“Cuando me llaman a mí, Combate todavía no estaba al aire. Igual, lo primero que hicimos no fue el reality. Primero hicimos ‘Dos para las 7′. Sacamos una fórmula que habían hecho en Argentina. Los lunes y martes se hacía un programa llamado ‘Divas’, de ahí uno dirigido a niños, pero no pasaban de los 8 o 9 puntos de rating. Los viernes quisimos hacer un programa de guerra de sexos para el fin de semana, sin pensar nunca en que sea una competencia directa a Combate”, indicó.

Como se recuerda, ‘Esto es Guerra’ empezó a tener grandes cifras de rating en comparación al fenecido ‘Combate’, el cual inició en el 2011 y llegó a su fin en el 2018. Se ganó el corazón de muchos televidentes por sus divertidas historias entre los chicos reality que pisaban el set así como por las competencias y las ocurrencias de los presentadores. Sin embargo, el espacio de ATV concluyó por falta de presupuesto debido a que ya no tenían la preferencia del público ni los mismos auspiciadores para mantenerse al aire.

Cathy Sáenz cuenta que Esto es Guerra nació de un fórmula que quisieron copiar de Argentina. (Captura)

En esa misma línea, Cathy Sáenz indicó que junto a los miembros de producción se dieron cuenta que el reality de los fines de semana era el que tenía las mejores cifras en el rating, por lo que decidieron concluir con los otros formatos para que el ahora ‘Esto es Guerra’ se posicione de lunes a viernes.

“A mí me encantaba Esto es Guerra, era mi programa favorito, más allá de que yo era parte de la producción, porque siempre contábamos historias (...) Cuando hicimos Esto es Guerra la clave siempre fue que sea muy parecido a Disney”, agregó con nostalgia la presentadora, quien dejó de ser la productora general en el 2017 y esperó un tiempo prudente para aparecer en ‘Combate’ donde duró al rededor de 21 meses.

