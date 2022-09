Ducelia Echevarría rompe en llanto y asegura que no hizo trampa en circuito de ‘Esto es Guerra’. | América Tv.

Un tenso momento se vivió durante la última edición de ‘Esto es Guerra’. La producción del reality llamó a Ducelia Echevarría y Alejandra Baigorria para revelar que la popular ‘Princesa de Pozuzo’ había cometido más de un error durante su participación en el circuito que realizaron.

Debido a que la rubia le había ganado a la pareja de Said Palao, el Tribunal empezó a analizar la situación y dio una posible salida a esta situación, pues este resultado que al final no fue justo podría provocar que entre ellas exista varios conflictos en un futuro, especialmente cuando deban de elegir su equipo.

Tras darse a conocer este material, Ducelia Echevarría pidió la palabra para poder dar su descargo, indicando que varios habían insinuado detrás de cámaras que ella ganó haciendo trampa.

“Yo el día de ayer en al competencia ni siquiera me di cuenta por si están tratando a entender, porque ya detrás de camerinos me han dicho tramposa. Yo nunca he tenido esa fama de tramposa y a mí ni siquiera me pasó por la cabeza (hacer trampa), solo competí y por la adrenalina me imagino que salió todo eso”, comentó.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ no pudo evitar romper en llanto mientras hablaba sobre este tema, asegurando que ella no tenía la culpa ya que los árbitros en ningún momento le alertaron sobre su error.

“Yo tenía a los chicos al costado, que nos nuestros guías, y en ningún momento me dijeron que retroceda ni nada por el estilo, entonces a mí si me da una pena que desmerezcan mi esfuerzo de esa manera”, se defendió.

Luego de escuchar el descargo de la chica reality, el Tribunal tomó la palabra y señaló que sabía perfectamente que ella no quiso hacer trampa, culpando al árbitro por no estar atento a sus funciones.

Ducelia Echevarría regresa a 'Esto es Guerra'. (Captura de Tv)

Asimismo, Johanna San Miguel, bastante molesta por lo sucedido, pidió que el réferi que se equivocó salga al frente para que le explique al público los motivos de su equivocación, además de pedir que reciba una sanción.

Sebastián, nombre del juez que estuvo a cargo de vigilar a Ducelia Echevarría, no tuvo otra opción más que pedir disculpas por lo sucedido y aclaró que tendría más cuidado en una próxima ocasión.

Por su parte, el Tribunal señaló que era la última vez que iba a permitir que se equivoque, pues si volvía a hacerlo inmediatamente iba a salir del programa. Este mismo ultimátum se lo envió a todos los árbitros del reality.

