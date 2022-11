Luciana Fuster reaccionó así cuando vio la imagen de Flavia Laos en juego de ‘Esto es Guerra’ | América TV

La producción de ‘Esto es Guerra’ suele poner en aprietos a los integrantes del programa durante el desarrollo de algunos juegos. Este fue el caso de Luciana Fuster, quien fue sorprendida con la imagen de Flavia Laos, ex de Patricio Parodi, en plena transmisión en vivo. La modelo no tuvo otra opción que seguir con la dinámica, ocultando su incomodidad.

Durante el turno de los ‘Combatientes’, Luciana Fuster tuvo que ayudar a su compañero Fabio Agostini a adivinar la imagen correspondiente en pantalla a fin de ganar la competencia. Sin embargo, la influencer de 23 años jamás imaginó que tendría que describir a la expareja de su actual novio para llevarse el triunfo sobre los ‘Guerreros’.

Aunque en un principio se vio nerviosa por la imagen de la rubia cantante, Fuster rápidamente sonrió frente a las cámaras y dijo sin problemas: “¡Es la ex de Pato!”. Para su suerte, el español contestó correctamente y no tuvo que dar más características de Flavia Laos para pasar al siguiente turno.

Luciana Fuster fue sorprendida con imagen de Flavia Laos.

Este hecho no pasó desapercibido por los televidentes, muchos menos por los usuarios de TikTok. En la plataforma china, los usuarios indicaron que Luciana Fuster se vio incómoda por la ‘presencia’ de su examiga en ‘Esto es Guerra’. No solo porque ahora mantiene un sólido romance con Patricio Parodi, sino también porque se especula que existe una rivalidad entre ambas.

El origen de su supuesta pelea

Luego que Flavia Laos terminara su relación amorosa con Patricio Parodi, al chico reality se lo vinculó sentimentalmente con su compañera de ‘Esto es Guerra’. Esto llamó la atención de la prensa, pues Luciana Fuster se veía bastante cercana a la rubia cantante. “Solo somos amigos desde hace tiempo. Nada, hay códigos”, indicó la modelo, negando algún tipo de coqueteo con el ex de su amiga.

Los rumores cobraron fuerza cuando ‘Pato’ Parodi y Luciana se besaron como parte de una escena de ‘La Academia’. La ficción se volvió realidad porque, en noviembre de 2021, se difundieron imágenes de la ‘Combatiente’ besando al capitán de los ‘Guerreros’ en una reunión social. Esto terminó por confirmar que había más que una simple amistad entre ellos.

Se especuló que los coqueteos entre ambos habrían iniciado antes que Parodi terminara su romance con Flavia Laos. Incluso, la intérprete de ‘Ahora me llamas’ indicó en su momento que su expareja le negó a Luciana. “Yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo ‘Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”, recordó.

Patricio Parodi terminó su relación con Flavia Laos y luego inició un romance con Luciana Fuster.

