Rodrigo Fernandini: de integrante a ‘Esto es Guerra’ a exitoso chef en Nueva York

Rodrigo Fernandini robó suspiros como Mister World Perú 2012, formó parte del elenco de ‘Very Verano’ y ganó fama con ‘Esto es Guerra’ en el 2013. Tuvo una relación de dos años con la actriz Nataniel Sánchez y encontró el verdadero amor con Abi Ferro, su hoy esposa.

El modelo decidió dejar su carrera televisiva para sumergirse en su más grande pasión, la cocina. El chef vive junto a su esposa en Estados Unidos, lugar donde acaba de lanzar su restaurante ‘Artesano’. En medio de bombos y platillo, y teniendo como invitado a Erick Sabater, Rodrigo Fernandini dio su gran paso.

“Peruanos en USA exitosos...New York disfrutando del sabor peruano”, se puede leer en la historia que el dominicano le escribió a nuestro compatriota.

Como se recuerda, Rodrigo y Erick se conocieron en ‘Esto es Guerra’, donde compartieron set junto a Karen Dejo, Miguel Arce, Erick Sabater, Jazmín Pinedo, Guty Carrera, entre otros.

Gastronomía peruana

Egresado de la escuela culinaria de Le Cordon Bleu en Lima, el exchico reality se formó en los mejores restaurantes peruanos e internacionales incluyendo estrellas Michelin.

“Tenía la misión de deleitar los paladares estadounidenses desde que me mudé a los Estados Unidos. Inicialmente, enfrenté estereotipos sobre la comida peruana: “¡Es tan grasosa, tan pesada!”. La comida atrae a la gente a la mesa para que la disfruten y, mientras come, comparte su cultura. Independientemente de lo que cocine, quiero cumplir la promesa de autenticidad, originalidad y respeto por el producto, el proceso, la persona y el momento”, se puede leer en la página oficial del chiclayano, que también es fundador de ‘Ayllu’, restaurante que presenta cenas elegantes emergentes de la cocina peruana.

Fernandini también está a cargo de productos ‘Sustainable Cocina’, la cual de ofrece por venta online.

Para este reciente lanzamiento, Rodrigo Fernandini fue acompañado por la prensa y no dudó en compartirlo a través de sus redes sociales. “Momento de orgullo para la familia Fernandini, ¡lo lograste!”, le escribió su esposa, quien acompañó esta publicación con la captura de una nota que hizo el medio The New York Times sobre el emprendimiento.

“Dicen que New York es la ciudad donde los sueños se hacen realidad, uno de mis más grandes objetivos profesionales está por cumplirse en la gran manzana”, escribió, por su parte, Rodrigo a puertas de su apertura.

“Mi misión es aportar mi granito de sal en el avance de la gastronomía peruana, prometo darlo todo en cada servicio. ¡Vamos por la estrella!”, acotó.

