Karen Dejo revela por qué aceptó volver a Esto es Guerra después de ser vetada por casi un año

Karen Dejo regresó a Esto es Guerra después de 10 meses de suspensión. (Foto: Captura de América TV)

Este último miércoles 3 de agosto, Karen Dejo se convirtió en la sorpresa de la noche al aparecer nuevamente en el set de Esto es Guerra. La presencia de ‘Sabrosura’, de 43 años de edad, llamó la atención de los televidentes, ya que había sido suspendida por la producción del programa desde el 2021. Sin embargo, ahora la exmodelo está contenta de regresar al reality.

“Hay que volver a empezar, los caminos algunas veces hay que girarlos y volver a empezar. Para mí en este momento las cosas se ponen, porque yo quería terminar este ciclo como se debía, prometí ganar, entregarlo todo, yo quería estar en estos 10 años, no se me dio la oportunidad en un principio, pero siempre las cosas pasan por algo”, dijo a su ingreso.

Luego de vencer a Michelle Soifer en una prueba de resistencia, Karen Dejo eligió formar parte de las filas de los Combatientes, equipo que integró antes de ser suspendida indefinidamente por el ‘Tribunal’, máxima autoridad en el programa de América TV.

Karen Dejo volvió a Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

CONTROVERSIAL SUSPENSIÓN

Recordemos que en septiembre de 2021, Karen Dejo se desempeñaba como competidora del equipo de los Combatientes, caracterizándose por ser una de las más fuertes. Sin embargo, la producción decidió retirarla de un momento a otro por un hecho que para muchos fue bastante absurdo.

Sucede que la ‘Sabrosura’ le tiró un ‘tortazo’ a Rosángela Espinoza, pero este jamás llegó a tocar su rostro porque la crema chantilly salió volando. Como “castigo”, la producción le pidió a la ‘Chica selfie’ que le devuelva el ‘tortazo’ a Karen Dejo, algo que la exmodelo no consideró justo. Fue así que se negó a seguir las órdenes del Tribunal.

“No quiero, no me da la gana. Ahora voy a ser show yo. Acá están acostumbrados a suspender y vienen al día siguiente. A ella (Rosángela) la suspenden y viene al día siguiente. No voy a dejar que me dé el tortazo”, dijo para luego ser suspendida indefinidamente. Tras ello, no volvió a aparecer en Esto es Guerra.

Karen Dejo fue suspendida de Esto es Guerra en el 2021 | VIDEO: América TV / Esto es Guerra

¿POR QUÉ VOLVIÓ DESPUÉS DE CASI UN AÑO?

Luego de ser suspendida, Karen Dejo se quejó en redes sociales porque la producción de Esto es Guerra jamás la volvió a llamar, a diferencia de otros competidores suspendidos que volvían a los pocos días. “Hay otros compañeros que han hecho cosas más fuertes y todavía siguen en el programa”, decía meses atrás.

Ahora que ha vuelto sorpresivamente al reality de competencia de América TV, la bailarina aseguró que aceptó integrar esta nueva temporada porque se reconcilió con la producción y porque desea ganar la gran final junto a los Combatientes, el equipo de sus amores.

“Tenía sentimientos encontrados. Yo tengo algo pendiente, y es que me gusta cerrar los capítulos bien. Estoy muy contenta de estar acá (...) Tengo corazón combatiente, este capítulo lo voy a terminar de escribir porque salí por la puerta falsa. Ya reconciliamos las cosas con el ‘Tribunal’. El pasado es pasado, el tiempo ayuda”, manifestó para América Espectáculos.

