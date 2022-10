Melissa Loza sobre el libro de Guty Carrera: “No me temblaría la mano para tomar medidas legales”

Melissa Loza respondió acerca de la próxima publicación del libro de Guty Carrera. América TV/Más Espectáculo

Luego de que el modelo Guty Carrera anunció que publicará un libro de su autoría llamado ‘Ámame que me vas a perder’ donde contará su versión sobre los episodios tormentosos que vivió en su vida amorosa. ‘Más Espectáculos’ fue en busca de Melissa Loza para saber su opinión al respecto, ya que ella fue una de las parejas del hijo de Edith Tapia.

Como se recuerda, ellos terminaron por una supuesta infidelidad por parte del modelo con la actriz Milett Figueroa.

Al inicio, la integrante de ‘Esto es Guerra’ se mostró bastante sarcástica al escuchar el nombre del libro de Carrera y a la pregunta si sabía que su expareja va a sacar un libro, ella se comenzó a reír.

“Discúlpame amigo, jajaja”, expresó. El reportero de América Televisión le propuso otro título como ‘Yo no fui infiel’, y la bella modelo dijo “Creo que suena mejor”, expresó inicialmente.

Pero luego, la hermana de Tepha Loza lo tomó más en serio y señaló que todo dependerá de que diga el nuevo escritor en su libro. Además, comentó que espera que cuente la verdad de lo que sucedió entre ellos.

“No tengo idea, tendría primero que saber de qué se trata, si es sobre su vida, es su vida, no podría opinar sobre algo que no sé... No lo tomo mal porque siempre me porté muy bien, de acuerdo a lo que se diga. Si vamos a hablar de mentiras, la mentira tiene patas cortas, pero si vamos a hablar de cosas reales”, manifestó Loza.

Por otro lado, el reportero le consultó en caso ella vea dañada su imagen, ¿tomaría acciones legales?. Ella señaló que “no me temblaría la mano, la verdad, depende de cómo maneje (Guty Carrera) ese tema”, puntualizó.

Melissa Loza con respecto a libro de Guty Carrera. Instagram

Melissa Loza también quiere sacar su libro

Por otro lado, Melissa Loza confesó para ‘Más Espectáculos’ que también le gustaría sacar una biografía, explicó que es una idea que tiene hace mucho tiempo; sin embargo, no se ha dado el momento adecuado para hacerlo

“Tengo pensando hacerlo en algún momento de mi vida. Lo tengo pensado hace muchos años, pero no es el momento y siento que no puedo quemar etapas. No me puedo lanzar sin antes cuajarme como mujer y como ser humano. Siento que me falta vivir más etapas. Se van a quedar muchos sorprendidos. Quizá conozcan la historia de Melissa Loza, la artista, pero no como persona y todo lo que he vivido”, expresó.

Asimismo, le consultaron si mencionaría a sus exparejas en su libro y ella afirmó que lo haría, no obstante sin mencionar nombres de los hombres y mujeres que formaron parte de su historia de vida.

“No necesariamente, pero si podría contar experiencias vividas, pero sin mencionar a terceros, la mente de cada uno lo asociaría. Algunas historias las han vivido conmigo (su público), de hecho la van a asociar, no hay necesidad de poner nombre”, puntualizó.

Guty Carrera: “Mi libro será de autoayuda”

El modelo Guty Carerra anunció que lanzará su libro ‘Ámame que me vas a perder’ el pasado miércoles 18 de octubre en el set de ‘En Boca de Todos’. Según señaló el peruano, una de las facetas que pocos conocen es su gusto para escribir largos textos, por lo que quiso preparar su propio libro inspirado en algunos pasajes de su vida como su caso legal con Alejandra Baigorria y la polémica situación que vivió por su infidelidad a Melissa Loza.

Recordemos que, en el 2016, Baigorria difundió algunos audios en los que se escucha al hijo de Edith Tapia insultándola cuando eran pareja y los cuales empleó para constatar su denuncia por maltrato psicológico. Ante ello, Guty prefirió guardar silencio y no hablar del tema públicamente.

“Este libro tiene muchos pasajes de mi vida y se llama ‘Ámame, que me vas a perder’ (...) Yo en algún momento de mi vida no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me habían puesto y yo empecé a escribir como una manera de desfogar lo que yo sentía y pensaba”, manifestó.

Gutty Carrera anuncia su libro 'Ámame que me vas a perder'. América TV /'En Boca de Todos'.

En otro momento, el conductor Ricardo Rondón le recordó que el nombre de su obra está relacionado a una frase que se le escuchó decir en su pelea con la popular ‘Rubia de Gamarra’ y el exguerrero dejó entrever que dicha oración tiene un trasfondo que explicará en su publicación.

Finalmente, Guty Carrera indicó que su objetivo no es atacar ni criticar a alguien, pues lo único que desea es ayudar a los demás con su propia historia. “Hemos tratado que sea un libro de autoayuda. No es un libro para atacar a las personas, de defensa, de críticas, es únicamente de experiencias. La gente se va a enterar de muchas cosas”.

SEGUIR LEYENDO