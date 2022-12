La respuesta de Said Palao al ser consultado sobre el ampay con modelo en fiesta electrónica

Said Palao ha hecho noticia estos últimos días tras ser captado abrazando por la cintura a una desconocida modelo que responde al nombre de Melissa Byrne Gallo. Como se sabe, el chico reality tiene una sólida relación con Alejandra Baigorria, con quien ya planeaba comprarse un departamento.

Tras difundirse el ampay, el modelo ha preferido no referirse al tema a través de sus redes sociales y continuar su vida con normalidad. Es por ello que no dudó en asistir a ‘Esto es Guerra’ y ser parte de las competencias. El reportero de ‘América Espectáculos’ se acercó a él para obtener una respuesta sobre este tema, sin embargo, Said Palao prefirió no brindar la entrevista.

En las imágenes se puede ver cómo el deportista le responde de manera seria y se niega a conversar frente a cámaras. Le da sus explicaciones del caso y da por terminado el acercamiento. Hecho que fue respetado por el periodista. Quien sí salió al frente fue Fabio Agostini, modelo que estuvo junto a Said Palao en la fiesta electrónica.

“Said Palao está con la conciencia tranquila”

El español aclaró que no es ningún alcahuete como muchos de los usuarios de las redes sociales le están diciendo. Asimismo, aclaró que su amigo no hizo nada malo, es más, no conoce a la joven ni entabló conversación con ella.

Fanio Agostini pidió también que se muestre el video completo donde se ve a Palao abrazando a la modelo. Lo que indica el guerrero es que la pareja de Alejandra Baigorria solo pasaba por ahí y captaron justo ese momento.

Said Palao y su reacción al ser consultado por el ampay con modelo en fiesta electrónica. América TV

“Said no conoce a la china, encima también me están involucrando a mí. Me están haciendo cargamontón y yo no he hecho nada, yo solo estoy disfrutando mirando el escenario. Said solo pasa por detrás (de la chica), porque tenemos las bebidas del otro lado de la mesa. Pasa por atrás, la agarra para decirle una cosa en el oído, un segundo y medio, y de ahí se fue. No quieren poner el video entero porque no les conviene”, indicó el español bastante indignado.

Asimismo, aseguró que Said Palao está tranquilo porque tiene la consciencia tranquila. “Said ni habló con ella, yo hablé más con ella. Tampoco pasó nada. No hay nada que ocultar, Said está tranquilo, si hubiera hecho algo, estaría hecho una mier@#, pero él está con la conciencia tranquila. El único mal rollo es explicarle a la Baigorria y que esté tranquila, que no ha pasado nada”, concluyó el integrante de Esto es Guerra.

¿Qué dijo la modelo Melissa Byrne sobre su ampay con Said Palao?

La modelo de 23 años confirmó que sí hubo coqueteos de parte de Said Palao. Sin embargo, aclaró que ella no sabía que el modelo tenía pareja.

“Hubo coqueteo, digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea que él estaba con pareja, finalmente yo no espero de que alguien con pareja venga y me baile. Ese momento fluyó, no fue que lo planeamos, simplemente pasó”, indicó.

Además, no tuvo reparos en contar cómo “fluyeron” los coqueteos con el novio de Alejandra Baigorria aquel día en la fiesta electrónica.

“Yo estaba pasando en ese momento, él me agarra de la cintura y después de eso me dice algo que no logré entender y simplemente lo miré... uno como mujer también se da cuenta cuando alguien te coquetea, no hay mucha lógica en ello”, sentenció Melissa.

Melissa Byrne Gallo habló sobre las imágenes donde es captada en gestos cariñosos con Said Palao. ATV / Magaly TV: La Firme

