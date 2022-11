Natalia Salas volvió al teatro y agradece el cariño del público: “Yo pedía no dejar de trabajar”

Natalia Salas volvió al teatro con obra musical | Instagram

Natalia Salas regresó a las tablas con la obra ‘Las Chicas del 4to C’, junto a Gina Yangali, Anahí de Cárdenas, Luciana Arispe y Stephany Orúe. La actriz peruana reinició sus labores como Fernanda, su personaje en la obra musical, y no hizo más que agradecer a la vida por la oportunidad de seguir trabajando pese a su estado de salud.

Ante ello, la artista reflexionó sobre todo lo que le sucedió y se mostró muy feliz de no haber tenido que dejar su trabajo y su más grande pasión, que es el teatro, por su tratamiento oncológico. En conversación con Infobae, Natalia Salas confesó que lo una de las cosas que anhelaba era no dejar los escenarios.

“Una de las cosas que yo más quería dentro de mi tratamiento era no dejar de trabajar. El teatro para mí es mi vida, el teatro musical es todo y así como hay gente que pide no perder el pelo o tener otras cosas, yo pedía no perder el teatro”, señaló en conversación con este medio.

Natalia Salas regresó al teatro. (Instagram)

Además, confiesa que estar parada en el escenario la hace más fuerte. Revela que es mágico estar frente al público, además que esta es una forma de llenarse de energía. “Poder transitar el tratamiento haciendo el musical, ‘Las Chicas del 4to C’, es mágico, me potencia, me empodera, me llena de energía. Han habido muchas funciones en la que los asistentes me dan su respaldo. Cuanta gente sabe por lo que estoy pasando o la lucha que estoy librando y sus aplausos y su buena vibra y sus amores son emocionantes”, expresó.

Por otro lado, compartió en su cuenta de Instagram un video de su transformación hacia su personaje, allí también agradeció por el apoyo y expresó su felicidad. “Hola Fernanda. Volví al teatro. Volvimos. Después de una para. Volvimos con todo.Para mi estar aquí parada hoy, en pleno tratamiento de Quimios, es un sueño. Estoy feliz y agradecida de poder hacer lo que tanto amo: teatro.Amo cantar y bailar, y más para contar esta historia”, señaló.

‘Las Chicas del 4to C’ en el Teatro Pirandello

La funciones de teatro de ‘Las Chicas del 4to C’, que tiene una duración de dos horas, son de jueves a sábado a las 20:30 horas y domingos a las 19:00 horas, continuarán hasta el 18 de diciembre en el Teatro Pirandello y las entradas pueden comprarse a través de la web de Los Productores. Sin embargo, Natalia Salas se ausentará en uno de los días de espectáculo debido a su tratamiento.

El autor de la obra, César de María, cuenta un poco de lo que vivirán los asistentes a esta puesta en escena. “Con ellas regresamos a lo más divertido del colegio. Mientras disfrutamos volver a ser adolescentes también sentimos la nostalgia del pasado. No importa si recuerdas tu etapa escolar con indiferencia, pena o nostalgia, al ver a estas escolares vuelves a sentir la alegría de vivir y vuelves a recordar todas esas experiencias juveniles que guardamos escondidas en una imagen, en un slam o en una canción”, expresa.

