Natalia Salas agradece a Ethel Pozo por estar pendiente de su salud: “Edson Dávila nunca me llamó”

Natalia Salas y Ethel Pozo lloraron juntas y resaltaron su amistad. América TV

Natalia Salas sorprendió a Ethel Pozo por su cumpleaños número 42. La actriz llegó al set de ‘América Hoy’ para celebrar este día especial y agradecerle por estar pendiente de su salud. Según contó la recordada integrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’, la hija de Ethel Pozo ha estado en constante comunicación con ella desde que se enteró de la difícil situación que estaba atravesando, su lucha contra el cáncer.

Ethel Pozo no dudó en expresar su emoción y la saludo con un fuerte abrazo. “Amiga de mi alma, feliz cumpleaños. Tú sabes que este año ha sido un vendaval de emociones. Estoy feliz de que haya sido tan bonito para ti, y quiero contarte a todo el mundo que alguien que me escribí y me llamaba, me mandaba audios larguísimos cada semana, era Ethel”, contó la actriz.

Te puede interesar: Decoración completa por el cumpleaños de Ethel Pozo se cayó en plena transmisión de ‘América Hoy’

“Cuando me dijeron para venir, para celebrar contigo, era imposible que dijera que no. Te quiero mucho, yo no tengo muchas amigas en el medio, y estoy muy orgullosa de decir que tú eres una de ellas. Muchas gracias por haber ido a verme al teatro”, dijo bastante emocionada.

En medio de lágrimas, Ethel Pozo también le dedicó unas palabras y resaltó su fortaleza. “Ya que te tengo que decir, esta mujer es impresionantemente fuerte, cuando fui a verla al teatro, es increíble. Tú eres una grande, y yo estoy muy orgullosa de que la televisión me haya dado amigas como tú, como mi hermano Edson (Dávila)”, dijo la conductora de ‘América Hoy’ a su excompañera de animación.

Natalia Salas sorprendió a Ethel Pozo por su cumpleaños.

Como se recuerda, Natalia Salas fue una de las primeras conductoras del programa matutino, junto a Edson Dávila. Fiel a su estilo, la actriz no dudó en reprocharle al bailarín por no haberla llamado durante todo este tiempo.

“Edson nunca me llamó, pero bueno. ¿Sí me dio el regalo del baby shower? No, ni del baby shower, ni de mi cumpleaños, ni cuando todo esto que ha pasado (su lucha contra el cáncer)”, dijo frente al popular Giselo, quien al intentar acercarse solo recibió rechazo. “Ándate para allá, por favor”, dijo Natalia Salas entre risas. Edson Dávila solo optó por reírse y cambiar de tema.

Te puede interesar: Ethel Pozo recordó la vez que lavó la bandera peruana: “Fue en la época del fujimorismo”

Ethel Pozo recibió un mensaje y arreglo de rosas de Julián Alexander

La conductora de ‘América Hoy’ recibió una sorpresa de parte de su esposo Julián Alexander, director de Del Barrio Producciones. Al set llegó un arreglo de rosas y un mensaje romántico que emocionó a Ethel Pozo.

“Feliz cumpleaños, mi amor, gracias por ser la mejor esposa, compañera, amiga, madre, te amamos”, leyó la animadora.

SEGUIR LEYENDO