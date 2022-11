Natalia Salas reveló cómo reaccionó al enterarse que tenía cáncer: “Pensé en la muerte”. | Magaly Tv: La firme.

Natalia Salas se encuentra atravesando un duro momento, pues se encuentra luchando contra el cáncer de mama que le detectaron hace unos meses. Ella y su esposo, Sergio Coloma, llegaron hasta el set de ‘Magaly Tv: La firme’ para revelar detalles de su convivencia en este proceso.

Lo primero que señaló la pareja de la actriz es que la situación que están viviendo no es nada fácil para ambos, especialmente por el tratamiento que viene llevando su pareja. “Sería mentirte decir que es fácil”, dijo.

Asimismo, Sergio Coloma dio a conocer que la artista se enteró que tenía esta enfermedad mientras se encontraba bañándose, además que su reacción no fue la esperada, y es que era inevitable que por la mente de ella pase la palabra muerte.

“A mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte, a ella sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no me quiero morir’, yo le dije ‘no te vas a morir’”, narró el esposo de la actriz.

Aunque dicho momento fue algo dramático para ella, Natalia Salas ahora lo recuerda con mucho humor, y es que según comentó, ella sabía que en algún momento iba a morir, pero no esperaba perder la vida tan pronto.

“Yo soy artista y soy muy dramática, él es mi cable a tierra, el me decía ‘hay que ir paso a paso’”, dijo Natalia Salas en conversación con la ‘Urraca’ acerca de este tema.

En otro momento, Natalia Salas admitió que ella nunca ha consolado a su esposo, sino todo lo contraria, es él quien ha sido un soporte en todo momento, por lo que se encuentra muy agradecido con el papá de su hijo.

“Yo he llorado solo y con ella, pero el día que entró a la operación, yo estaba a punto de derrumbarme pero vi a su mamá llorando y me recompuse. Luego me fui a una esquina y me puse a llorar”, reveló Sergio Coloma.

De otro lado, la actriz precisó que la idea de cortarse el cabello fue de ella y que decidió hacerlo debido a que era doloroso sentir como parte de su cabellera iba cayendo poco a poco.

Sin embargo, lo que nunca esperó de aquella decisión es que su esposo haga lo mismo a manera de solidaridad y empatía con este duro momento que vivía, por lo que solo mostró agradecimiento hacía él.

Natalia Salas se rapa por completo. (Instagram)

Su hijo no quería agarrarle la cabeza

Natalia Salas señaló que su hijo pequeño evitó agarrarle la cabeza ya que estaba muy nervioso. “El día que me rapé ,Leandro no quería agarrar mi cabeza, le daba nervios. Pero ya se le pasó”.

Como se recuerda, la actriz decidió cortarse por completo debido a que ya estaba sintiendo los efectos secundarios de las quimioterapias que viene llevando para superar el cáncer de mama.

