Natalia Salas elogia el amor que le demuestra su pareja: “Nunca me ha hecho sentir fea”

Natalia Salas comenta que aún mantiene el romance con su pareja, Sergio Coloma. América TV / 'Estás en Todas'.

Natalia Salas comentó que el amor y el romance que le demuestra cada día su pareja Sergio Coloma, desde que se conocieron hasta el día de hoy, se mantiene firme. Aspectos que son muy importantes, ahora que ella se encuentra recibiendo quimioterapias como tratamiento médico para luchar contra el cáncer de mama que padece.

De acuerdo a la entrevista que brindó la actriz al programa ‘Estás en todas’, dijo que el padre de su hijo es un hombre que jamás la hecho sentir menos mujer, por el contrario, la ama y la respeta.

Natalia Salas comentó que desde que lo conoció en el 2017 supo que era el hombre de su vida, alguien diferente, quien le despertó el deseo de ser madre y que antes no tenía. Mi hijo fue un niño muy esperado.

“Él me ha dado una relación bonita, amable, saludable... yo a veces digo, quizá pasa todo esto porque éramos muy felices y hay que darle un poco de equilibrio a la vida y él me dice ‘no sé, pero sea lo que sea que pase lo vamos a superar juntos”, dijo a la reportera de América Televisión.

La popular Andrea Aguirre de ‘Al Fondo Hay Sitio’, aseguró que es muy importante mantener la atracción física en una pareja, cuando se está viviendo una enfermedad como el cáncer.

“Nunca me ha hecho sentir fea, incompleta, yo estoy así, toda quimioterapéutica, y él me está paleteando y le digo: ‘Sergio, por favor, ahorita no puedo’. Es como no perder este romance, este respeto y es un amor que va más allá de lo físico”, explicó Natalia.

En ese sentido, aseguró que ellos aún conservan esa atracción, pero esta situación que les tocó vivir los ha hecho construir el romance desde otra perspectiva.

“Hay que entender que las parejas pasan por etapas y esta es una de ellas. Lo más importante para un paciente oncológico es su red de apoyo y Sergio es el líder de mi red de apoyo, no hay persona en el mundo en el que confíe más que en é, absolutamente para todo”, refirió la actriz.

Natalia Salas elogia el amor que le demuestra su pareja, Sergio Coloma. América TV.

Sergio se quebró al hablar sobre el cáncer de Natalia

Sergio Coloma no pudo contener las lágrimas cuando la periodista de América Televisión le consultó cuál ha sido lo más difícil de todo el proceso que están viviendo para luchar contra el cáncer de Natalia Salas.

“Le dije a Natalia una vez ‘me molesta que tengas que pasar por esto’”, respondió entre sollozos.

La artista no pudo evitar botar algunas lágrimas al ver a su compañero llorando, pero trató de animarlo y le dijo una frase para alegrarlo: “Pero a ti no te puede dar cáncer de mamá pues”.

El comunicador aseguró a la entrevistadora que le hubiera gustado estar en el lugar de Natalia, sin embargo ella indicó que prefiere que la enfermedad le haya tocado a ella en vez de a su esposo o a su hijo.

“Es algo que yo también he pensado, cuáles son las probabilidades, si es una de tres, yo prefiero ser a la que le esté pasando y no a ellos, y se lo he dicho ¿ya no? Ya estamos, ya la cuota de cáncer en mi familia ya está”, refirió.

Sergio Coloma se quebró al hablar sobre el cáncer de Natalia Sala |América TV)

