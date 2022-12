Magaly Medina denunciará a la jueza que la declaró culpable en juicio con Lucho Cáceres

Magaly Medina se pronunció en su programa sobre la demanda que perdió ante Lucho Cáceres donde se le sentencia a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 70 mil soles de reparación civil.

El abogado de la periodista, Iván Paredes, señaló en el programa Magaly TV: La Firme que el proceso seguido por la jueza María del Pilar Castillo ante la OCMA (Órgano de Control de la Magistratura) fue irregular, por ‘no haber fundamentado’ la sentencia.

La defensa explicó que Magaly Medina ya fue denunciada por injuria y difamación. “Esos dos delitos son excluyentes. (Jurídicamente) es irregular, nadie puede ser sentenciado por dos delitos que son excluyentes”, indicó Iván Paredes.

Por su parte, la conductora de TV indicó que su abogado entregó videos que prueban por qué su defendida tiene un mal concepto del actor. Sin embargo, estos no fueron revisados por la abogada. “Nosotros presentamos, de acuerdo al derecho de defensa que tienen todas las personas, dos tipos de pruebas. Uno que eran recortes periodísticos y lo otro que eran videos, en un mismo escrito. Los recortes periodísticos sí nos aceptó, pero los videos, no. Los videos eran la mayor prueba que teníamos, porque ahí se veía cómo Lucho Cáceres le pegaba al reportero, que escupía y pateaba a una reportera mujer. Eso no lo quiso ver. Nos dijo, envíennos el link, igual nos lo deniega”, detalló la defensa.

Paredes señaló que la jueza Castillo ya tenía una idea predeterminada de la conductora de TV y su deseo era condenarla. Por su parte, Magaly preguntó qué se podía hacer ante este caso, pues siente que han violado sus derechos constitucionales y su derecho a la defensa.

“Vamos a denunciar a la jueza Castillo por inconducta funcional, por haber denegado y no tener bien fundamentado la sentencia. No entiendo en que parte la jueza fundamenta que has cometido injuria y difamación. Lo dice de manera general”, contestó el letrado.

Magaly Medina denunciará a jueza que la sentenció.

Magaly Medina dejó en claro que estaba de acuerdo con esta decisión, y que denunciaría a la jueza María del Pilar Castillo del Primer Juzgado Penal ante la OCMA.

Dicho esto, decidió mostrar los videos que, según cuenta, la magistrada no quiso ver. Magaly Medina recordó que Lucho Cáceres publicó en su cuenta de Facebook una imagen de ella y un mensaje que decía que ella no se había reeducado tras salir de la cárcel. Es a raíz de ello que ella le respondió y lo llamó “escoria”. Asimismo, emitió unos videos donde se le ve al actor agresivo con sus reporteros.

Magaly Medina responde a Lucho Cáceres y le recuerda agresiones con sus reporteros. (ATV)

