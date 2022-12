Orquestas nacionales quedan varados en el interior del Perú: ‘Zaperoko’, ‘Papillón’ y ‘Corazón Serrano’ no pueden retonar a sus hogares

Orquestas nacionales que no han podido cumplir con sus presentaciones por el bloqueo de carreteras y el cierre de aeropuertos. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Las orquestas nacionales se han visto perjudicadas debido a los bloqueos en las carreteras en la Libertad, Pisco, Juliaca, Arequipa y Cusco, además de ello, el cierre de aeropuertos de varias de esas ciudades que imposibilitan el traslado de los conjuntos musicales a Lima o el retorno a las provincias de origen.

Muchos de ellos se encuentran varados en Arequipa y Juliaca, como el caso de ‘Zaperoko’ y el Grupo Papillón, respectivamente. Además, varios cantantes y artistas se han visto obligados a cancelar sus presentaciones en esas parte del Perú y en Lima debido al Estado de Emergencia.

Orquesta Zaperoko

Entre los conjuntos musicales afectados está la orquesta salsera Zaperoko, quienes se encuentran desde el viernes 9 de diciembre en Arequipa, no han podido retornar a continuar con sus presentaciones en Lima y por ende regresar a sus casas.

El líder de La Resistencia salsera del Callao, Jhonny Peña, conversó con la conductora Magaly Medina y contó el drama que están viviendo en la Ciudad Blanca al no poder retornar con sus familias en el Callao, Lima.

“Llegamos desde el viernes para una presentación para una mina conocida, estuvimos en el evento el sábado y domingo y ya el lunes se canceló todo. Supuestamente, mañana (jueves) volábamos para Lima para retomar nuestros shows, pero ahorita el aeropuerto está cerrado y no hay noticias de que nos digan que tal día viajamos. Somos como 20 personas que estamos varadas aquí, alejados de nuestras familias y peor con la situación que está pasando en Arequipa”, explicó

“No tenemos forma de regresar, estamos preocupados por nuestras familias que queremos ver. En las calles del Centro de Arequipa no hay taxi, movilidad, hay saqueos, destrozos”, aseguró el músico y cantante.

Líder de Zaperoko cuenta que está varado en Arequipa debido el cierre de aeropuertos. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Papillón

El conjunto de Papillón realizó un show el pasado lunes 12 de diciembre en Ilave, luego viajaron a Juliaca para poder volver a Lima, pero al llegar al aeropuerto de Juliaca se dieron cuenta de que estaba cerrado, imposibilitando su regreso a la capital. Incluso han tenido problemas para conseguir alimentos en esa parte del país porque todos los establecimientos están cerrados por miedo a ser saqueados.

“Ahorita en Juliana está todo en silencio, no hay nada, no hay restaurantes. No hay donde poder comer, no hay tránsito vehicular...”, cuenta uno de los integrantes de la orquesta del oriente peruano a un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’.

Orquesta Papillón se encuentra en Juliaca. Facebook

Corazón Serrano

La orquesta piurana se ha quedado varado en Lima, tenía que viajar el fin de semana al sur del país, a Juliaca, Moquegua y Arequipa, pero han tomado la decisión de no hacerlo porque en esos los lugares precisamente existe mayores disturbios, manifestaciones violentas y bloqueos.

“No puedo ir y arriesgar la vida de los músicos, de las chicas, no, no se puede”, contó Edwin Guerrero, el director de la orquesta Corazón Serrano.

En el caso de que el Estado determine medidas como Toque de queda, perjudicaría totalmente al rubro de la música y Guerrero advirtió que “eso sería catastrófico, la verdad, eso ni pensarlo”.

Orquesta Corazón Serrano. Facebook.

Te puede interesar: ‘Son Tentación’, ‘Los Conquistadores de Salsa’ y los precios que cobran las orquestas de salsa por brindar un show

Orquestas y cantantes han cancelado sus presentaciones

Las orquestas que tenían programados shows en los departamentos más afectados han tenido que posponer sus presentaciones. Algunos cantantes y artistas que se han visto obligados a cancelar sus presentaciones en Lima debido al Estado de Emergencia debido a que no quieren exponer a los asistentes a cualquier evento que los perjudique.

Agua Marina

La orquesta de Sechura Piura ha tenido que cancelar su presentación en Otuzco, La Libertad, que tenían programado el pasado miércoles 14 de diciembre debido a los disturbios que hay en esa zona del país.

“La familia de Agua Marina lamenta mucho el duro momento que atraviesa nuestro país. Nuestros pensamientos están con las familias que han sufrido pérdidas irreparables y extendemos nuestra solidaridad a nuestros hermanos afectados de alguna u otra manera por la coyuntura.

Hacemos un llamado a la calma y al pronto diálogo en busca de soluciones. En tanto, hemos decidido posponer nuestra presentación pactada para el día de hoy 14 de diciembre en Otuzco y quedamos atentos a la coyuntura para nuestras próximas fecha”, señala el comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Comunicado de 'Agua Marina'. Instagram

‘Son Tentación’

La orquesta salsera femenina al mando de Paula Arias tampoco podrá cumplir con sus shows en Arequipa y Moquegua este fin de semana y han emitido un comunicado para informar a sus seguidores sobre la cancelación.

“Amigos de Arequipa y Moquegua, queremos informales que debido a los inconvenientes que están sucediendo en estos momentos no podremos asistir a los dos shows que teníamos pactados para este fin de semana. Asimismo, hacerles saber que estaremos realizando las presentaciones en Lima el fin de semana con normalidad”, dice el comunicado del 13 de diciembre en su cuenta de Facebook.

Comunicado de 'Son Tentación'. Instagram

‘El Kiko de la Cumbia’, Lucho Cuellar

Luego de que el rubro de la música fue fuertemente golpeado por dos años debido a la pandemia, el Estado de Emergencia le cae a Lucho Cuellar como un baldazo de agua de fría porque se podría quedar sin trabajo.

“El lunes tenía que estar en Trujillo, luego tenía presentaciones en Bagua, Moquegua, Jaén, Chachapoyas y todo se ha caído”, contó a un reportero de Magaly Medina.

Eva Ayllón

Por su lado, la maestra Eva Ayllón, también ha decidido posponer su presentación en el Teatro Canout en Miraflores, Lima, debido al contexto político que atraviesa nuestro país.

“Debido a la coyuntura política que atraviesa nuestro país, lamentamos comunicarles que el evento que teníamos este (sábado) 17 de diciembre en el Teatro Canout será reprogramado para el próximo mes.

Las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, pero los que deseen la devolución pueden comunicarse al correo compras@entradasya.com.pe. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar, pero esta decisión ha sido tomado pensando en la seguridad y bienestar de todos”, dice el comunicado de la cantante de música criolla.

Comunicado de Eva Ayllón. Instagram

Te puede interesar: ‘Grupo 5′, ‘Armonía 10′ y los precios reales que cobran las orquestas de cumbia para brindar su show

‘Hablando Huevadas’

El duo de stand comedy, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, que forman parte del show ‘Hablando Huevadas’ también se ha visto obligado a cancelar su show de este jueves 15 de diciembre en la ciudad de Ayacucho debido a que las vías y el aeropuerto a ese punto del país se encuentra cerrado.

Asimismo, publicaron un comunicado dando detalles que más adelante informarán cuando será la nueva fecha de ese show y confirmaron que los boletos adquiridos serán válidos para la siguiente fecha en ese lugar.

“Lamentamos informar que por motivos fuera de nuestro control, la fecha de Ayacucho pactada para el (jueves) 15 de diciembre será pospuesta hasta nuevo aviso. Agradecemos la disposición de todos los fans por estos inconvenientes. Para todos los que adquirieron boletos, estas serán válidos para la nueva fecha”

Comunicado de Hablando Huevadas. Instagram

SEGUIR LEYENDO