Thamara Gómez señala que Estrella Torres la dejó como una mentirosa tras su salida de Puro Sentimiento

Thamara Gómez viene trabajando como solista, luego de que diera un paso al costado en la recordada orquesta Puro Sentimiento. La artista fue invitada al programa de entrevista de Chiquiwilo, que se transmite por YouTube, y sorprendió al contar que tuvo un disgusto con su amiga Estrella Torres, por un tema que sucedió en la mencionada orquesta.

La cantante explicó que su salida se dio por los desacuerdos que tuvo en el grupo, debido a que de la noche a la mañana llamaron a una nueva integrante para la agrupación. Pero, lo que más llamó la atención fue que se tratara de Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez, dueño de Puro Sentimiento.

De acuerdo a la versión de Thamara, ya llevaba algunos días con los rumores de este posible nuevo ingreso, por lo que lo conversó con su amiga Estrella y ambas coincidieron en que no estaban muy contentas con esta decisión. Y es que, según explica, la agrupación musical tenía un corte juvenil, mientras que Franco es una artista con años de experiencia.

Sin embargo, Estrella Torres anunció su salida, dejando claro que no tenía nada que ver con ese tema y que era una decisión personal porque deseaba ser solista. Sin embargo, también habría influido la presencia de Pamela, como lo hizo saber Thamara, pese a ello, la desmintió.

Thamara Gómez habla de Estrella Torres.

Es así que, en esta entrevista, Thamara Gómez aclaró que esta fue una situación que le incomodó mucho, pues su amiga la estaba dejando como una mentirosa. Aunque fue complicado e incómodo, en su momento prefirió no hablar del tema y lo dejó pasar.

“Con Estrella comentamos que Pamela iba a ingresar. Ella me dijo y después Estrella salió a desmentir y, prácticamente, me quiso dejar como mentirosa. En realidad, lo habíamos hablado por interno. Ya no dije nada porque no quería que se alargue más. Eso sí me molestó un poco, pero no le dije nada. Quiso quedar bien Estrellita, pero me dio cólera”, señaló en sus declaraciones.

Tras ello, aclaró que el ingreso de Pamela Franco fue el motivo por el que decidió dar un paso al costado. La cantante sentía que las cosas iban a cambiar y que existiría una preferencia por la pareja de Domínguez por lo que evitó cualquier tipo de disgusto.

“Nadie me botó, yo me salí. Puro Sentimiento es una orquesta que se identifica por chicas jóvenes y no me pareció (el ingreso de Pamela) porque, en mi pensamiento, iba a haber preferencias. Yo tuve la idea de que iba a cambiar ese formato y no me pareció”, expresó.

