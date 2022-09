‘Los Conquistadores de Salsa’, ‘Zaperoko’ y los precios que cobran las orquestas de salsa por brindar un show

'Los Conquistadores de la salsa' y 'Zaperoko' son algunas de las orquestas de salsa más representantes del país. (Facebook)

Si eres fanático de la salsa peruana y deseas hacer una fiesta para tu cumpleaños, matrimonio, reencuentro de promoción u otro compromiso, aquí te dejamos los precios reales de los shows de las mejores orquestas de salsa tanto en Lima como en provincia.

Infobae conversó con algunas orquestas de salsa y los promotores principales que contratan a estas conjuntos musicales y esto fue los que nos dijeron:

‘Los conquistadores de la salsa’

La orquesta de salsa que está a cargo del director Robert Armas cobra el monto de 7 mil soles por tres horas de show en Lima, la presentación incluye una orquesta digital con cinco cantantes, pista musical y voz en vivo. Si deseas la orquesta completa con quince músicos en escena, música y voz en vivo, el monto es de 12 mil por tres horas de show.

También ofrecen show de una hora que puede ir aproximadamente de 3 mil soles a 5 mil soles . Los precios para tocar en provincias es prácticamente el doble debido a los viáticos y movilidad.

Según fuentes de la orquesta, los precios no incluyen transporte de los cantantes y de los instrumentos, tampoco del rider técnico, que son las necesidades técnicas que pide la orquesta para poder brindar un buen espectáculo.

'Los Conquistadores de la Salsa'. (Facebook)

Zaperoko

‘La Resistencia salsera del Callao’ que tiene grandes canciones como ‘La Revancha’ cobra aproximadamente el monto de 8 mil soles por una hora de concierto y 16 mil soles por tres horas de show.

Si desea dos horas de show podría salir el precio de 14 mil soles, para las presentaciones en provincia, el monto se duplica debido a los gastos que implica trasladar a los cantantes y músicos a dicho lugar de la fiesta.

Orquesta Zaperoko. (Facebook)

‘A conquistar’

La orquesta peruana, que está a cargo de Karimbo Muñoz cobra para realizar una presentación en Lima el monto de 4 mil soles la hora que incluye 17 músicos en escena. Para una fiesta en provincia por un concierto de hora y media cobran 13 mil soles . Este monto está fuera del presupuesto de los pasajes aéreos y estadía.

Para fechas importantes como Año Nuevo, ‘A conquistar’ puede llegar a cobrar en Lima 7 mil soles la hora y en provincia 23 mil soles, según fuentes de la misma orquesta.

Orquesta 'A Conquistar'. (Faceoobk)

Bembé Orquesta

‘No me pidas perdón’ y ‘Amigos no, por favor’ son algunas de las canciones que la Orquesta Bembé puede cantar en tu fiesta y para ellos debes desembolsar la suma de 9 mil soles por una hora, comprende la orquesta completa (cantantes y músicos) este monto no incluye los equipos de sonido.

Pero si tu fiesta es en provincia el presupuesto se incrementa a 25 mil soles , ellos tocan por 1 hora y realizan una presentación de 15 minutos. No incluye los gastos de los viáticos para llegar hasta el evento, según fuentes de la misma orquesta.

Bembe Orquesta . (Facebook)

Son tentación

La orquesta femenina de salsa, que tiene como líder a Paula Arias, tiene un presupuesto de 20 mil soles , para cantar por una hora sus mejores éxitos, fuera de Lima. Y según el diario Trome, la orquesta femenina de salsa puede cobrar por dos horas 12 mil soles en cercado de Lima. Para tocar y cantar en provincias puede duplicar su precio. Estos precios son fuera de los traslados y costos que se realizan en una presentación en provincia.

'Son Tentación', orquesta femenina de salsa (Facebook)

Importante tomar en cuenta:

Antes de iniciar una negociación con los representantes de estas orquestas de salsa es importante tener en cuenta algunos factores que podrían subir tu presupuesto.

Un contrato puede variar si es un concierto privado o social. y también en que fechas los quieres para tu fiesta. Por ejemplos en días festivos como el Día de la Madre, Fiestas Patrias, Haloween y sobre todo Año Nuevo podría aumentar considerablemente el contrato.

Además va depender mucho del lugar del evento donde se realizará la presentación. El precio de Lima es muy distinto a presentarse en provincia debido a que se debe cubrir la movilidad, estadía y otro viáticos que necesitarán de los cantantes y músicos.

De otro lado también hay que tomar en cuenta el tiempo que se tocará en la fiesta, el aforo del lugar y de la cantidad de público, todo esto puede varias el precio de cotización.

SEGUIR LEYENDO