Excantante de Zaperoko llama ‘bastardo’ a su hijo, pero prueba de ADN confirma que es su padre biológico

Iván Zambrano negó que Sebastián sea su hijo sin imaginar que prueba de ADN diría lo contrario. (Foto: Captura de Willax)

El excantante de Zaperoko, Iván Zambrano, fue acusado de no cumplir con la manutención de sus hijos. El músico se defendió asegurando que los hijos que tuvo con Teresa Zañartu, eximitadora de Yo Soy, no eran de él. Por este motivo, el programa Amor y Fuego intervino en este caso y ayudó con las pruebas de ADN para saber la verdad.

Una vez que tuvieron los resultados, el papá de la salsera Gabriela Zambrano se presentó en el set del magazine de Willax Televisión para que escuche el resultado. Además, también fue invitada Teresa Zañartu, quien llegó al lado de su hijo mayor Sebastián.

Antes de revelarse el resultado, el joven de 19 años fue entrevistado por los conductores de Amor y Fuego, donde reveló que cuando era niño su papá lo golpeaba y hasta en una ocasión lo insultó llamándolo ‘bastardo’.

Al saber todo lo que había dicho en el pasado Iván Zambrano, Gigi Mitre no pudo evitar mostrar su indignación y señaló que si la prueba de ADN demostraba que él era su padre biológico, se iba a arrepentir durante toda su vida.

Finalmente los conductores leyeron los resultados frente a cámaras y se comprobó que el salsero era el papá biológico de Sebastián pese a que en más de una ocasión lo había negado. Por este motivo, el músico tuvo que pedir disculpas públicas.

“ Sebastián hijo discúlpame, perdóname el momento incómodo que te he hecho pasar. Te pido mil disculpas, espero que en algún momento lo comprendas , tal vez ahora no, pero voy a cumplir con la responsabilidad que me corresponde, con el dinero que falta, igual que tu hermana”, inició diciendo.

“Espero que de aquí en adelante la comunicación sea mejor directamente contigo y no tengamos que pasar por el filtro de tu mamá. Él es un chico que no se muestra rencoroso, toda la vida se lo ha tratado con cariño, con amor, de hecho que tiene una incomodidad esta situación. Podemos creer hijo y darnos una oportunidad”, añadió.

Luego de escuchar las disculpas, Teresa Zañartu tomó la palabra para responder a las disculpas de su expareja, señalando que también dudó sobre la paternidad de su otra hija y que tomaría acciones legales para que el Poder Judicial cobre todo el dinero de la pensión de alimentos que le debe.

“ Tengo una niña de ocho años que la has sometido a lo mismo, no importa lo que digan de mí o quieras dar a entender de mí como mujer, anda a lavar las truzas en tu casa, pero sabes que, también metiste a mi otra niña, yo voy a continuar hasta que te agarren y te pongan requisitoria ”, indicó.

Por su parte, su hijo Sebastián no perdonó a su padre y señaló que todos los momentos buenos que tuvieron en algún momento los hechó a perder luego de poner en duda su paternidad y hacerle pasar una vergüenza de manera pública.

“ La verdad es que yo no tengo ningún tipo de forma de dirigirme porque la verdad este hombre ha sido bastante malo , se ha parecido en ocasiones buenas, pero muy pocas y siempre las ha manchado con este tipo de cosas”, dijo el joven.

Iván Zambrano en más de una ocasión negó que Sebastián sea su hijo y hasta lo agredió verbalmente en una ocasión.

