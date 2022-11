Noel Schajris cantó cumbia con el Grupo 5 y dedicó emotivo mensaje al Perú: “Me siento en casa”

Noel Schajris cantó "Eres mi bien" con el Grupo 5 | TikTok @anapaula_ag

El Grupo 5 sigue sorprendiendo a sus fans. En su último concierto, realizado en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, Noel Schajris apareció en escena para cantar cumbia junto a la exitosa agrupación nacional. El artista argentino, quien se desempeñó como entrenador en ‘La Voz Perú’, agradeció al Perú por tan cálido recibimiento.

A través de las redes sociales, se viralizaron imágenes del integrante de Sin Bandera cantando “Eres mi bien” al lado de Christian Yaipén. Los usuarios quedaron complacidos con su interpretación e, incluso, pidieron que Schajris saque un nuevo tema bajo este género musical. “Ya dénle la nacionalidad”, comentaron otros fans bastante emocionados.

Poco después, Noel compartió en Instagram todo lo que tuvo que hacer para llegar a tiempo al show del Grupo 5. Según contó, viajó durante 16 horas, haciendo escala en Ecuador y Paraguay, para reencontrarse con Christian Yaipén y los demás integrantes de la orquesta. Mostró también imágenes de los ensayos previos al concierto ‘Noche de oro’.

Noel Schajris junto al Grupo 5. (Instagram)

Además, resaltó que se sintió muy cómodo en el país debido a las muestras de afecto del público. “Fue increíble estar aquí en Lima, de vuelta como tantas veces en este 2022. Me han recibido siempre con tanto cariño. Me siento en casa gracias a ustedes, gracias de corazón a eso, por ese corazón del Perú por el cual me he enamorado”, sostuvo.

“De alguna, Christian Yaipén, mi amigo; y el grupo 5, toda esta familia maravillosa de los Yaipén, representan un poco ese corazón que he sentido aquí, esa cuestión tan amena, de tanto calor y cariño. Canté una canción dificilísima porque es súper aguda, pero espero haberlo hecho bien. Los quiero mucho, Perú”, agregó Noel Schajris.

Noel Schajris sorprendió cantanto cumbia junto al Grupo 5.

Grupo 5 en el Estadio Nacional

En su segundo concierto en Lima, el Grupo 5 invitó a Gian Marco, Daniela Darcourt, Angela Leiva y Mariana Alejandra Seoane al escenario. Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando la agrupación de cumbia cantó “El ritmo de mi corazón” con el ganador del Latin Grammy, quien les hizo una propuesta difícil de rechazar.

“Les tengo un reto importante, y creo que el público de esta noche va a coincidir conmigo. El 16 de julio de este año (2022), yo hice un concierto por mis 30 años en el Estadio Nacional. Me parece que ya es hora de que ‘Grupo 5′ haga dos fechas en el Estadio Nacional, porque son 50 años de una herencia maravillosa, pero el trabajo que estás haciendo tú y tus hermanos, con todo tu equipo profesional, técnico. Bendiciones siempre, pero creo que ya es hora, prométanme, por favor, que lo van a hacer en el Nacional”, indicó mientras que el público gritaba de emoción.

Como se sabe, la banda peruana fue formada en 1973 y este 2023 cumplirá 50 años desde su creación. El grupo liderado por Christian Yaipén es uno de los más exitosos del momento, por lo que sus fanáticos esperan con ansías que ofrezca un concierto en el Estadio Nacional. Al parecer, este deseo podría concretarse el próximo año.

Gian Marco cantó con ‘Grupo 5′ este sábado 5 de noviembre.

