Brunella Horna lamentó la suspensión de su boda: “Los que me conocen se imaginarán como me encuentro”

Cuando todo indicaba que Brunella Horna al fin pisaría el altar, los recientes eventos que vienen sucediendo en el Perú provocaron que ella y Richard Acuña suspendan su matrimonio. Este evento iba a tener lugar el sábado 17 de diciembre, por lo que los preparativos tuvieron que ser suspendidos a última hora.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y el excongresista señalaron que ellos tomaron dicha decisión por la crisis política que viene atravesando el Perú, donde ya hay siete muertos por las protestas que se vienen realizando en el interior del país.

“Tanto nosotros como nuestras familias y amigos hemos esperado con entusiasmo la fecha en que ambos nos juremos amor eterno y confirmemos ante Dios nuestros deseos de una vida juntos. Hemos puesto mucho empeño en ello con la participación entusiasta de quienes nos quieren. Sin embargo, no podemos celebrar mientras nuestra patria atraviesa horas inciertas y la pérdida de vidas nos enluta a todos”, dice el mensaje.

Asimismo, Brunella Horna hizo otra publicación para expresar sus sentimientos, en el que cuenta que junto a Richard Acuña estuvieron hace solo unos días haciendo los últimos acuerdos para que se lleve a cabo la boda de sus sueños.

La conductora de ‘América Hoy’ también contó que se levantaba a diario pensando en que faltaban pocos días para convertirse en la esposa del excongresista, pero lamentablemente por el conflicto social postergaron la fecha.

“Así estábamos ayer, de un lado a otro coordinando todo por lo emocionados que estábamos por nuestra boda. Cada día nos levantábamos contando los días para ser esposos. Pero no podemos ser ajenos con lo que está pasando en el país y decidimos postergar la fecha”, indicó.

En ese sentido, Brunella Horna agradeció a todas las personas que se solidarizaron con ella cuando se enteraron que no iba a tener boda este año, pues saben que en estos momentos no se encuentra bien debido a que uno de sus sueños siempre fue casarse con el hombre de sus sueños.

“Los que me conocen se imaginarán cómo me encuentro, por eso quiero agradecer a cada persona que me escribió con tanto cariño”, puntualizó la modelo mediante su popular red sociales.

Usuarios se mostraron sorprendidos

A menos de una semana de la boda entre Brunella Horna y Richard Acuña, la pareja decidió suspender su matrimonio. Ellos señalaron que tomaron dicha decisión por las protestas en el país, donde hasta el momento se han reportado siete fallecidos.

Los fans de la pareja al enterarse de lo sucedido, se pronunciaron en las redes sociales, destacando su empatía por las personas que están marchando; sin embargo, hubieron otros que los cuestionaron, señalando que la crisis política no era un motivo para cancelar este momento especial.

