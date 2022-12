Renzo Costa será padre de gemelos: novia Thalía Alva ya muestra avanzado embarazo

En la última edición de su programa ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina confirmó que Renzo Costa será papá de gemelos. La conductora de TV señaló que era un secreto que ya sabía, por la cercanía que tenía con la familia del empresario. Sin embargo, por respeto y el cariño que le tiene a la madre de éste, Marina Aurora Bustamente, aceptó no referirse de ello en su espacio de ATV.

No obstante, al tener las imágenes correspondientes, era algo que ya no se podía ocultar. De esta manera, Magaly Medina emitió un video donde se ve a la novia de Renzo Costa, Thalía Alva, con una pronunciada barriguita de embarazada. Como se recuerda, la pareja tiene cerca de dos años de relación.

Según se puede ver, la joven se toca la pancita y celebra con sus amigas mientras ella toma una gaseosa. Renzo Costa se deja ver bastante entretenido y celebrando con un amigo, muy cerca de su amada.

Magaly Medina resaltó que la pareja no está escondiendo el buen momento que vive, pues se lució en la reunión con total tranquilidad, socializando.

“Me pidieron no hablar y por una consideración especial yo lo hago. Es una noticia que tengo de primera mano, pero que no estaba autorizada a hablar”, contó la periodista, resaltando que esperó a que Renzo y su novia se sientan preparados para contarlo.

“Renzo Costa va a ser padre de gemelos, es algo que me alegró muchísimo, pero esta vez, las imágenes han salido. Mis chacales han conseguido unas imágenes de un baby shower donde estuvo Renzo y su novia, y donde a ella se le nota la barriguita de los gemelos. Así que no hay forma de que estas imágenes no puedan ser vistas por ustedes. El gran secreto que guardaba bajo siete llaves ya es una realidad”, sentenció Magaly.

¿Quién es Renzo Costa?

Renzo Costa es el gerente general de la empresa de retail de cuero que lleva su nombre. Se hizo mediáticamente conocido tras iniciar una relación con Brunella Horna, con quien tenía planes para casarse. Sin embargo, la pareja se separó en malos términos.

Incluso, la rubia señaló en su programa ‘América Hoy’ que su relación fue muy tormentosa, por lo que tuvo que llevar terapias.

“Voy a decir la verdad, cuando terminé mi relación, yo llevé terapia, fue una relación tormentosa, ambas personas nos equivocamos. Yo no quise volver a tener una relación así, por eso hoy en día ya tengo una buena relación porque ya tuve el tiempo para curar, no al 100 % porque hasta ahorita tengo terapia”, indicó Brunella Horna.

