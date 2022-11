Brunella Horna aclara por qué abandonó el Miss Perú y cómo reaccionó Jessica Newton a su renuncia

Brunella Horna aclara por qué abandonó el Miss Perú | América TV

Pocos saben que Brunella Horna, actual conductora de ‘América Hoy’, postuló al Miss Perú 2016. Sin embargo, la rubia modelo terminó abandonando el certamen sin dar más explicaciones, lo que generó la incomodidad de Jessica Newton en su momento. Después de seis años, finalmente se revelaron las razones de su renuncia.

En un inicio, la pareja de Richard Acuña señaló que concursó en el Miss Perú 2014, cuando el concurso no estaba a cargo de Jessica Newton y cuando aún no era conocida en la pantalla chica. Ya en el 2016, volvió a firmar contrato con la organización para convertirse en candidata oficial, pero se echó para atrás rápidamente.

“Arrugué, esa es la verdad. Me dio miedo, yo soy bien nerviosa, odio concursar”, explicó. Tras su respuesta, Janet Barboza le consultó si le hicieron pagar algún tipo de penalidad por retirarse abruptamente, a lo que Brunella precisó: “No me hagan recordar, por favor. Jessica me perdonó”.

Brunella Horna en el Miss Perú 2014, certamen que fue ganado por Jimena Espinoza.

Otra razón por la que renunció al concurso fue por la fuerte competencia que tenía. “En esa época concursó Valeria Piazza. Yo dije ‘acá no tengo oportunidad de ganar. Acá no la hago’. Iba a quedar mal, pues”, añadió Brunella Horna, quien aseguró luego que no volvería a participar porque está enfocada en su faceta como presentadora y empresaria.

Valeria Piazza se coronó Miss Perú Universo 2016, logrando quedar entre las 13 finalistas del concurso internacional. En cuanto al certamen nacional, además de Brunella Horna, también concursaron Prissila Howard, Danea Panta, Janick Maceta, Estefani Mauricci, Ivana Yturbe, Giuliana Montalbetti, entre otras bellas modelos.

Brunella Horna fue presentada como candidata oficial del Miss Perú 2016, pero renunció a los pocos meses.

¿Qué más dijo Jessica Newton?

La dueña oficial del Miss Perú recordó la vez que Brunella Horna fue anunciada como candidata oficial del concurso realizado en el 2016. Lejos de resaltar su potencial como reina de belleza, Jessica Newton dio a entender que la rubia conductora se fue por “falta de compromiso”.

“Ella estuvo en Miss Perú y se retiró. Quien quiere la corona tiene que tener la responsabilidad de mantenerla por un año y de dejar sus actividades personales de por lado, y estar 100% enfocada en la competencia, no solo internacional, sino el trabajo como Miss Perú”, expresó para las cámaras de ‘América Hoy’.

Jessica Newton perdonó a Brunella Horna por su abrupta renuncia al Miss Perú.

Tras escuchar estas declaraciones, la joven presentadora de TV le dio la razón a Newton, asegurando que no podía ser una buena candidata porque estaba enfocada en sus proyectos personales. “Yo trabajaba en televisión (‘Bienvenida la tarde’), hacía un montón de eventos y tenía mi empresa”, sostuvo.

Actualmente, Brunella Horna se desempeña como conductora de ‘América Hoy’ tras la salida de Melissa Paredes, quien fue ampayada con Anthony Aranda. “Soy la conductora más joven de la televisión y estoy muy orgullosa”, señaló a su ingreso. Pronto, la rubia se casará con el empresario y político Richard Acuña.

Brunella Horna invitó a Tini a su matrimonio con Richard Acuña. (América TV)

