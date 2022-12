Renzo Costa y todas las veces que el ‘Rey de los cueros’ contrajo matrimonio con bellas modelos

Renzo Costa se casó con Sully Sáenz y Brunella Horna, aunque esta última fue de manera simbólica.

A pesar de no pertenecer a la farándula nacional, Renzo Costa ha acaparado varias portadas por sus relaciones amorosas con conocidas figuras del medio, mucho más jóvenes que él. Para sorpresa de muchos, Magaly Medina dio a conocer que el empresario peruano, de 49 años de edad, se convertirá en padre de gemelos por primera vez con su novia Thalía Alva.

Sobre su nueva pareja, poco o nada se sabe. Algunos señalan que tiene tan solo 21 años, pero la información no es confirmada. Sucede que ‘Rey de los cueros’ prefiere mantener su vida amorosa en privado desde que estuvo con Brunella Horna. Sin embargo, hay quienes recuerdan que hasta estuvo casado con modelos que, hoy en día, gozan de gran popularidad.

Renzo Costa es un exitoso empresario peruano, conocido por su marca de indumentaria y artículos de cuero que lleva su nombre.

Sully Sáenz

La excompetidora de ‘Esto es Guerra’ conoció al empresario en el 2007, cuando tenía 17 años y se encontraba estudiando inglés en un instituto limeño. Él también estudiaba en dicho centro, pero en niveles mucho más avanzados. Según dijo el empresario, la joven modelo había llamado su atención a lo lejos.

“Yo ya la había visto y dije ‘qué linda es esta chica’, me retrasé en unos cursos y entonces fue el momento. Ella tenía 17, yo era mucho menor también, después de conocerla ella empezó a incursionar en el mundo de la tele”, detalló Costa en el programa de entrevistas de Andrea Llosa.

Sully Sáenz el día que se casó con Renzo Costa, con quien llegó a convivir durante cinco años.

Eventualmente, se enamoraron, iniciaron una relación amorosa y se casaron. Sin embargo, dicho matrimonio duró menos de dos años. ¿El motivo de su separación? Renzo Costa aclaró que las cosas no funcionaron porque a él le gustaba su vida de soltero. “A mí me gusta salir y a ella no, los sábados se tenía que quedar en casa y mi cuerpo no quería”, señaló.

Por su parte, en el año 2010, la popular ‘Gatita’ comentó para el desaparecido programa ‘Enemigos íntimos’ que se había divorciado del empresario Renzo Costa por terceras personas que intentaron “entrometerse” en su matrimonio. Además, aclaró que se casaron por el acuerdo de bienes separados.

Sully Sáenz y Renzo Costa tuvieron una relación, pero fue en el 2010 que la conductora reveló que se separaron.

“Hubo problemas que pensamos que con el tiempo podíamos resolver porque había amor. Pero estos fueron aumentando, al punto en el que todo explotó. Los problemas fueron personas que se entrometieron y esa fue la gota que derramó el vaso. Eran personitas, llamaditas y cositas. Mejor cortar palitos antes”, declaró años atrás.

“Uno se casa pensando que va a estar toda la vida con esa persona. Pero no se sabe lo que va a pasar. Quiero dedicarme a mí y pensar en mí. Yo no quería ser la mujer que se queda porque el marido le da todo, uno no vive de los viajes y cosas bonitas, yo quiero ser Sully Sáenz”, añadió.

A la fecha, el exitoso empresario tiene buenos recuerdos de Sully Sáenz porque jamás le pidió dinero cuando firmaron los papeles de divorcio. “No se hizo rica, no me pidió ni departamentos, ni autos. Ella me deseó lo mejor”, expresó Renzo Costa, quien aseguró que le pagó sus estudios por haberle demostrado que no era una mujer interesada.

Renzo Costa estuvo casado con Sully Sáenz, excompetidora de 'Esto es Guerra'.

Brunella Horna

La conductora de ‘América Hoy’ contó en su momento que tenía 16 años cuando habló por primera vez con el empresario, de entonces 40 años, a través de mensajes de Facebook. Aunque la diferencia era más que evidente, ninguno tocó el tema de la edad hasta que tuvieron su primera cita en un club nocturno.

“Yo sabía que él era mayor y él sabía que yo era chibola, pero no tanto. Ese día fuimos a comer y después en una discoteca me preguntó: ‘¿Cuántos años tienes?’. Entonces, le dije: ‘Bueno, tengo 16, ¿no te molesta no?’, y él puso una cara. Cuando le pregunté su edad, me dijo: ‘Luego te digo’”, expresó en entrevista con Milagros Leiva.

Eventualmente, iniciaron una relación amorosa, la cual fue bastante cuestionada por la diferencia de edad y por los constantes ampays del ‘Rey de los cueros’. Las cosas estallaron en el 2015, cuando en plena transmisión en vivo de ‘Bienvenida la tarde’ una desesperada Brunella Horna le pidió al empresario: “Ya no me llames, ya no me busques, ¡olvídate de mí!”.

Brunella Horna y Renzo Costa terminaron en el 2017. (Instagram)

Sin embargo, pese al llanto y al éxito musical del remix ‘Olvídate de mí’, Brunella Horna retomó su relación amorosa con Renzo. Incluso, el hombre de negocios anunció que las cosas entre ellos irían a un siguiente nivel. “El 2017 pienso que va a ser la consolidación como pareja. Espero que el matrimonio sea primero (antes que el hijo). Ya pasamos la tormental”, dijo.

En junio de 2016, Brunella Horna y Renzo Costa viajaron hasta Las Vegas para casarse de manera simbólica en la popular Capilla Blanca de Elvis Presley. Ese mismo día, el ‘Rey de los cueros’ pagó 40 mil soles para una lujosa suite para pasar su “luna de miel” con la rubia modelo. Poco después, terminaron su relación por las supuestas infidelidades del emprededor.

Brunella Horna y Renzo Costa terminaron en el 2017. (Instagram)

Más romances

Renzo Costa también tuvo una relación sentimental con la modelo Thais Hidalgo, de 21 años, durante seis meses. Aunque no se llegó a confirmar como romance formal, el empresario fue vinculado sentimentalmente con Rosángela Espinoza, Kristel Sakay y Milett Figueroa.

Renzo Costa y su ex Thais Hidalgo.

