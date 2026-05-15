Perú

Callao: ocho encapuchados interceptan y balean camioneta en Conde de Lemos, pero víctimas no presenta denuncia

El ataque ocurrió en la avenida Conde de Lemos, en el Callao, y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas

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Impactantes imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que un grupo de delincuentes intercepta a un conductor en plena calle. En cuestión de segundos, los asaltantes bajan de su vehículo, amenazan a la víctima y la despojan de su auto antes de huir. X

El Callao volvió a convertirse en escenario de un violento episodio de inseguridad ciudadana. La tarde del jueves 14 de mayo, una camioneta blanca fue interceptada por un grupo de ocho delincuentes encapuchados que ejecutaron un ataque armado en plena avenida Conde de Lemos, una transitada zona del primer puerto. El atentado ocurrió alrededor de las 4:40 p. m., a plena luz del día, y generó momentos de terror entre vecinos, conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el nivel de planificación con el que actuaron los atacantes. Según los registros, los sujetos utilizaron tres vehículos distintos para cerrar completamente el paso de la camioneta objetivo y dejarla atrapada en un estrecho tramo de la vía, sin posibilidad de maniobra ni escape inmediato.

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De acuerdo con las grabaciones, el vehículo blanco avanzaba lentamente por la avenida cuando llegó a la altura de un rompemuelles. Fue en ese momento cuando comenzó la emboscada. Uno de los autos utilizados por los delincuentes se colocó delante de la camioneta para bloquear su avance. Otro vehículo apareció por la parte posterior, cerrando cualquier posibilidad de retroceso. Un tercer automóvil, ubicado al lado derecho, terminó de completar el cerco.

Terror en el Callao: grupo armado intercepta vehículo y desata balacera en Conde de Lemos. Captura: Panamericana TV.
Terror en el Callao: grupo armado intercepta vehículo y desata balacera en Conde de Lemos. Captura: Panamericana TV.

Camioneta de víctima fue reducida

En cuestión de segundos, la camioneta quedó completamente atrapada entre los tres vehículos en una vía reducida de apenas dos carriles. Sin margen para escapar, el conductor quedó a merced del grupo armado.

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Las imágenes revelan que, inmediatamente después de concretar el bloqueo, varios de los encapuchados descendieron rápidamente de los autos y comenzaron a disparar contra el vehículo blanco. Según la información preliminar, se realizaron al menos seis disparos durante el atentado.

El sonido de las detonaciones desató el pánico entre las personas que transitaban por la zona. Algunos peatones corrieron para ponerse a salvo, mientras conductores intentaban alejarse rápidamente del lugar. La violencia del ataque generó escenas de tensión en plena vía pública y volvió a poner en evidencia el clima de inseguridad que enfrenta el Callao.

Terror en el Callao: grupo armado intercepta vehículo y desata balacera en Conde de Lemos. Captura: Panamericana TV.
Terror en el Callao: grupo armado intercepta vehículo y desata balacera en Conde de Lemos. Captura: Panamericana TV.

¿Víctima disparó contra delincuentes?

Uno de los momentos más impactantes del atentado ocurrió cuando uno de los delincuentes logró acercarse a la camioneta y abrir la puerta del conductor. Sin embargo, en medio del caos, el conductor realizó una maniobra brusca que aparentemente sorprendió a los atacantes.

Tras ese movimiento, los delincuentes comenzaron a dispersarse rápidamente. Algunos regresaron a los vehículos de apoyo para huir de la escena, mientras otros escaparon corriendo por distintas direcciones.

Pese a la ráfaga de disparos y la violencia del ataque, las imágenes muestran que el conductor logró arrancar la camioneta y escapar a toda velocidad. Esa reacción hace presumir que sobrevivió al atentado, aunque hasta el cierre de este informe no se había confirmado oficialmente su estado de salud ni si viajaba acompañado al momento del ataque.

Tampoco se ha determinado si la víctima portaba algún tipo de arma o intentó defenderse durante la emboscada. Sin embargo, la reacción acelerada de los atacantes tras el movimiento del conductor ha generado diversas hipótesis entre los investigadores.

Por la forma en que se ejecutó el ataque, las autoridades manejan preliminarmente la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas o un atentado dirigido específicamente contra una persona vinculada a actividades criminales o de relevancia para organizaciones delictivas.

Terror en el Callao: grupo armado intercepta vehículo y desata balacera en Conde de Lemos. Captura: Panamericana TV.
Terror en el Callao: grupo armado intercepta vehículo y desata balacera en Conde de Lemos. Captura: Panamericana TV.

El nivel de coordinación mostrado por los delincuentes, el uso de múltiples vehículos y la rapidez con la que actuaron refuerzan la hipótesis de un ataque planificado con anticipación.

Minutos después de la balacera, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar tras recibir alertas de los vecinos. Los efectivos acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias para recoger evidencias y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas.

Durante la inspección, la Policía encontró seis casquillos de bala esparcidos sobre el pavimento, evidencia que confirma la intensidad del ataque armado.

Pese a la violencia registrada en plena avenida, las autoridades señalaron que no se reportaron personas heridas entre los transeúntes ni daños colaterales en viviendas, denuncia o negocios cercanos. Sin embargo, el hecho causó gran preocupación entre los vecinos debido a que la balacera ocurrió en una zona donde transitaban familias y menores de edad.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la ausencia de patrullaje policial al momento del atentado. Según testigos, no había presencia de agentes de seguridad en la zona cuando ocurrió la emboscada, lo que permitió que los delincuentes actuaran durante varios segundos antes de escapar.

Terror en el Callao: grupo armado intercepta vehículo y desata balacera en Conde de Lemos. Captura: Panamericana TV.
Terror en el Callao: grupo armado intercepta vehículo y desata balacera en Conde de Lemos. Captura: Panamericana TV.

No hubo denuncia

La escena registrada en Conde de Lemos refleja nuevamente el alto nivel de violencia que continúa golpeando al Callao, una de las zonas más afectadas por la delincuencia y el crimen organizado en el país.

Vecinos de la zona expresaron su temor tras el ataque y señalaron que los episodios de violencia se han vuelto cada vez más frecuentes. Muchos aseguraron sentirse inseguros incluso durante el día, ya que los ataques armados ya no ocurren únicamente en horas de la noche.

La modalidad utilizada por los delincuentes también generó preocupación entre especialistas en seguridad, debido a la precisión con la que se ejecutó el cerco vehicular. El uso de tres autos para inmovilizar a la víctima demuestra un importante nivel de organización y seguimiento previo.

Imágenes impactantes de un violento atraco en el Callao. Ocho delincuentes encapuchados y con armas de largo alcance, a bordo de cuatro vehículos, intentaron asaltar dos camionetas. La valiente reacción de uno de los conductores, quien repelió el ataque a balazos, frustró el crimen. Panamericana TV.

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