Perú

Perú tiene la oportunidad de evitar muertes por VSR

El diseño de la estrategia es un gran primer paso; el desafío ahora es ejecutarla a tiempo y a escala, de modo de asegurar las coberturas

Guardar
Google icon
Nueva estrategia del MINSA busca prevenir virus sincitial respiratorio en recién nacidos. (Foto: Agencia Andina)
Nueva estrategia del MINSA busca prevenir virus sincitial respiratorio en recién nacidos. (Foto: Agencia Andina)

Cada año, entre abril y septiembre, el virus sincitial respiratorio (VSR) desencadena una silenciosa crisis en los hospitales peruanos. Es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en menores de un año, y el 71.6% de los bebés hospitalizados por esta causa son previamente sanos [1]. En Chile enfrentábamos la misma realidad. Hasta que dejamos de hacerlo.

En 2023, desde el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el Ministerio de Salud, desarrollamos los modelos y la evidencia que respaldaron la decisión de implementar la inmunización con el anticuerpo monoclonal Nirsevimab a escala nacional, tanto en niños nacidos en temporada de VSR como en aquellos nacidos hasta seis meses antes. Chile se convirtió así en el primer país del hemisferio sur y el segundo del mundo en adoptar esta estrategia. Dos años después, los resultados están a la vista, con cero muertes de lactantes por VSR en 2024 y 2025, y una reducción de más del 80% en hospitalizaciones [2].

PUBLICIDAD

Esa experiencia me lleva a observar con atención lo que ocurre hoy en Perú. Recientemente, el Ministerio de Salud anunció la incorporación de una estrategia mixta de inmunización estacional que incluye la vacunación a gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo, para aquellas que tendrán a sus hijos durante el periodo de circulación del VSR, así como la aplicación del anticuerpo monoclonal a los nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna y a lactantes no protegidos a través de la vacunación materna [3].

Esta combinación debiera permitir una adecuada cobertura de protección para los niños nacidos en temporada. El diseño de la estrategia es un gran primer paso; el desafío ahora es ejecutarla a tiempo y a escala, de modo de asegurar las coberturas.

PUBLICIDAD

El VSR es particularmente difícil de controlar porque, en gran medida, es invisible. Se estiman aproximadamente 135,000 casos anuales en Perú [4], aunque solo se reportan alrededor de 4,000 [5], debido a limitaciones diagnósticas y a que sus síntomas se confunden con otras infecciones respiratorias.

No existe tratamiento específico contra este virus. Solo se pueden aliviar síntomas. Por eso la prevención es la única vía efectiva. Tanto la vacunación materna como los anticuerpos monoclonales están recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El Instituto Nacional de Salud del Perú ya validó esta estrategia mediante un estudio de costo-efectividad que proyecta una reducción de hasta el 50% en hospitalizaciones y el 55% en muertes [6].

Más allá de los números, esta decisión es también una apuesta por la equidad y la eficiencia. Como demuestra el estudio de costo-efectividad desarrollado por el Instituto Nacional de Salud (INS), la estrategia que incluye el uso de los anticuerpos monoclonales permite maximizar los años de vida ajustados a calidad y ampliar el beneficio de protección poblacional [7]. En particular, el anticuerpo monoclonal logra proteger a los más vulnerables, prematuros, bebés con enfermedades congénitas y aquellos cuyas madres no pudieron vacunarse o que no se beneficiaron de la vacuna materna.

De acuerdo con este análisis económico, más allá de la costo-efectividad, en salud pública prima el costo eficiencia que permite obtener mejores resultados sanitarios. Esto, además, contribuye a liberar camas y personal médico, y genera ahorros significativos para el sistema de salud. Cuando la prevención llega al sistema público, deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho accesible para todos.

Perú cuenta con una infraestructura de inmunización neonatal que supera el 97% de cobertura, como lo demuestran las vacunas BCG y hepatitis B [8], y el anticuerpo monoclonal puede administrarse junto con otras vacunas pediátricas. Es decir, no se parte de cero. Las condiciones están dadas, y confío en que las autoridades sanitarias continuarán avanzando para concretar de buena manera esta iniciativa.

Cuando esta estrategia se implemente, el rol de las familias será fundamental. La vacunación materna durante el embarazo y la inmunización del recién nacido y lactantes son seguras y pueden marcar la diferencia entre una hospitalización evitable y un bebé protegido. Mantenerse informados y seguir las indicaciones del Ministerio de Salud serán claves para completar esta cadena de protección.

La experiencia de Chile demuestra que, cuando la evidencia guía las decisiones y la ejecución acompaña, es posible llegar a cero muertes. Ningún recién nacido debería fallecer por una causa prevenible. Perú tiene hoy la evidencia, la infraestructura y la decisión política. Ahora solo debe recorrer el camino.

Imagen 7L5MH4GQ5BEBBDZLMNBZOVOIBM

[1] Caracterización clínica y epidemiológica de niños hospitalizados por infección por virus sincitial respiratorio en un centro pediátrico de referencia en el Perú. Scielo Perú. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832025000200008 Último ingreso: abril, 2026.

[2] La historia de la campaña de inmunización pionera contra el Virus Sincicial en Chile. Universidad de Chile. Disponible en: La historia de la campaña de inmunización pionera contra el Virus Sincicial en Chile - Universidad de Chile Último ingreso: abril, 2026.

[3] Gobierno adquiere por primera vez tecnología innovadora contra el virus sincitial respiratorio y anuncia inversión h istórica en inmunización. Ministerio de Salud. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1373866-gobierno-adquiere-por-primera-vez-tecnologia-innovadora-contra-el-virus-sincitial-respiratorio-y-anuncia-inversion-historica-en-inmunizacion. Último ingreso: abril, 2026.

[4] Guía de campo sobre la inmunización materna y neonatal para Latinoamérica y el Caribe: anexo sobre la vacuna materna contra el virus respiratorio sincitial. Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/62361/OPSHSSCLP240011_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Último ingreso: abril, 2026.

[5] Sala de influenza y otros virus respiratorios. Ministerio de Salud. Disponible en: https://app7.dge.gob.pe/maps2/shiny_influenza_web/. Último ingreso: abril, 2026.

[6] Evaluación de Costo Efectividad de estrategias para prevenir la enfermedad por el virus sincitial respiratorio en lactantes menores de 12 meses. Ministerio de Salud. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/7439558-ee-ce-n-04-sdets-cets-2025-evaluacion-de-costo-efectividad-de-estrategias-para-prevenir-la-enfermedad-por-el-virus-sincitial-respiratorio-en-lactantes-menores-de-12-meses Último ingreso: abril, 2026.

[7] EE-CE N° 04-SDETS/CETS-2025: Evaluación de Costo Efectividad de estrategias para prevenir la enfermedad por el virus sincitial respiratorio en lactantes menores de 12 meses. INS. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/7439558-ee-ce-n-04-sdets-cets-2025-evaluacion-de-costo-efectividad-de-estrategias-para-prevenir-la-enfermedad-por-el-virus-sincitial-respiratorio-en-lactantes-menores-de-12-meses

[8] Tablero del esquema regular de vacunación. Periodo 2020-2026. Repositorio Único Nacional de Información en Salud, Ministerio de Salud. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/reunis/?op=2&niv=9&tbl=2. Último ingreso: marzo, 2026

Temas Relacionados

virus sincitial respiratorioSaludOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Hermano de Roberto Sánchez perdió actas de Juntos por el Perú para rendir cuentas a la ONPE hasta en tres oportunidades

El familiar del actual candidato presidencial afronta procesos por apropiación indebida y fraude, luego de que se reportara la ausencia de documentos en momentos de cuestionamientos internos y externos

Hermano de Roberto Sánchez perdió actas de Juntos por el Perú para rendir cuentas a la ONPE hasta en tres oportunidades

Roberto Sánchez: ¿podría quedar fuera de carrera luego de que el Ministerio Público solicitara prisión e inhabilitación?

El fiscal solicitó reclusión y veto definitivo para el exministro, a raíz de presuntas irregularidades en fondos de campaña. El proceso, aún en etapa intermedia, podría dejarlo fuera de la función pública si es sentenciado

Roberto Sánchez: ¿podría quedar fuera de carrera luego de que el Ministerio Público solicitara prisión e inhabilitación?

Lima: este es el precio de la gasolina este viernes 15 de mayo

<p>El costo de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su precio </p>

Lima: este es el precio de la gasolina este viernes 15 de mayo

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presente duelo emocionantes: Sporting Cristal abre la fecha visitando a FC Cajamarca, Universitario recibe a Atlético Grau en el Monumental, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Usted lleva al Perú al matadero”: Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de ignorar los pedidos de auditoría

El exalcalde señaló que Renovación Popular fue la única agrupación que insistió formalmente en la realización de peritajes técnicos independientes sobre el sistema de recuento de votos

“Usted lleva al Perú al matadero”: Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de ignorar los pedidos de auditoría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermano de Roberto Sánchez perdió actas de Juntos por el Perú para rendir cuentas a la ONPE hasta en tres oportunidades

Hermano de Roberto Sánchez perdió actas de Juntos por el Perú para rendir cuentas a la ONPE hasta en tres oportunidades

Roberto Sánchez: ¿podría quedar fuera de carrera luego de que el Ministerio Público solicitara prisión e inhabilitación?

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 99.984% EN VIVO: Roberto Sánchez supera con 20 mil votos a Rafael López Aliaga

Congreso aprueba uso prioritario de colegios y universidades como locales de votación para elecciones

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

‘El Diablo viste a la Moda’ versión peruana: el ‘Loco’ Vargas, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Chorri’ generan furor en redes

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven enfermera: “Romeo y su nieta”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cenaida Uribe expresa su intención de contar con las hermanas Ángela y Leslie Leyva en Alianza Lima: “Estarán donde yo esté”