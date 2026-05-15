Perú tiene la oportunidad de evitar muertes por VSR

Nueva estrategia del MINSA busca prevenir virus sincitial respiratorio en recién nacidos. (Foto: Agencia Andina)

Cada año, entre abril y septiembre, el virus sincitial respiratorio (VSR) desencadena una silenciosa crisis en los hospitales peruanos. Es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en menores de un año, y el 71.6% de los bebés hospitalizados por esta causa son previamente sanos [1]. En Chile enfrentábamos la misma realidad. Hasta que dejamos de hacerlo.

En 2023, desde el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y el Ministerio de Salud, desarrollamos los modelos y la evidencia que respaldaron la decisión de implementar la inmunización con el anticuerpo monoclonal Nirsevimab a escala nacional, tanto en niños nacidos en temporada de VSR como en aquellos nacidos hasta seis meses antes. Chile se convirtió así en el primer país del hemisferio sur y el segundo del mundo en adoptar esta estrategia. Dos años después, los resultados están a la vista, con cero muertes de lactantes por VSR en 2024 y 2025, y una reducción de más del 80% en hospitalizaciones [2].

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Esa experiencia me lleva a observar con atención lo que ocurre hoy en Perú. Recientemente, el Ministerio de Salud anunció la incorporación de una estrategia mixta de inmunización estacional que incluye la vacunación a gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo, para aquellas que tendrán a sus hijos durante el periodo de circulación del VSR, así como la aplicación del anticuerpo monoclonal a los nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna y a lactantes no protegidos a través de la vacunación materna [3].

Esta combinación debiera permitir una adecuada cobertura de protección para los niños nacidos en temporada. El diseño de la estrategia es un gran primer paso; el desafío ahora es ejecutarla a tiempo y a escala, de modo de asegurar las coberturas.

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El VSR es particularmente difícil de controlar porque, en gran medida, es invisible. Se estiman aproximadamente 135,000 casos anuales en Perú [4], aunque solo se reportan alrededor de 4,000 [5], debido a limitaciones diagnósticas y a que sus síntomas se confunden con otras infecciones respiratorias.

No existe tratamiento específico contra este virus. Solo se pueden aliviar síntomas. Por eso la prevención es la única vía efectiva. Tanto la vacunación materna como los anticuerpos monoclonales están recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El Instituto Nacional de Salud del Perú ya validó esta estrategia mediante un estudio de costo-efectividad que proyecta una reducción de hasta el 50% en hospitalizaciones y el 55% en muertes [6].

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Más allá de los números, esta decisión es también una apuesta por la equidad y la eficiencia. Como demuestra el estudio de costo-efectividad desarrollado por el Instituto Nacional de Salud (INS), la estrategia que incluye el uso de los anticuerpos monoclonales permite maximizar los años de vida ajustados a calidad y ampliar el beneficio de protección poblacional [7]. En particular, el anticuerpo monoclonal logra proteger a los más vulnerables, prematuros, bebés con enfermedades congénitas y aquellos cuyas madres no pudieron vacunarse o que no se beneficiaron de la vacuna materna.

De acuerdo con este análisis económico, más allá de la costo-efectividad, en salud pública prima el costo eficiencia que permite obtener mejores resultados sanitarios. Esto, además, contribuye a liberar camas y personal médico, y genera ahorros significativos para el sistema de salud. Cuando la prevención llega al sistema público, deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho accesible para todos.

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Perú cuenta con una infraestructura de inmunización neonatal que supera el 97% de cobertura, como lo demuestran las vacunas BCG y hepatitis B [8], y el anticuerpo monoclonal puede administrarse junto con otras vacunas pediátricas. Es decir, no se parte de cero. Las condiciones están dadas, y confío en que las autoridades sanitarias continuarán avanzando para concretar de buena manera esta iniciativa.

Cuando esta estrategia se implemente, el rol de las familias será fundamental. La vacunación materna durante el embarazo y la inmunización del recién nacido y lactantes son seguras y pueden marcar la diferencia entre una hospitalización evitable y un bebé protegido. Mantenerse informados y seguir las indicaciones del Ministerio de Salud serán claves para completar esta cadena de protección.

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La experiencia de Chile demuestra que, cuando la evidencia guía las decisiones y la ejecución acompaña, es posible llegar a cero muertes. Ningún recién nacido debería fallecer por una causa prevenible. Perú tiene hoy la evidencia, la infraestructura y la decisión política. Ahora solo debe recorrer el camino.

[1] Caracterización clínica y epidemiológica de niños hospitalizados por infección por virus sincitial respiratorio en un centro pediátrico de referencia en el Perú. Scielo Perú. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832025000200008 Último ingreso: abril, 2026.

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[2] La historia de la campaña de inmunización pionera contra el Virus Sincicial en Chile. Universidad de Chile. Disponible en: La historia de la campaña de inmunización pionera contra el Virus Sincicial en Chile - Universidad de Chile Último ingreso: abril, 2026.

[3] Gobierno adquiere por primera vez tecnología innovadora contra el virus sincitial respiratorio y anuncia inversión h istórica en inmunización. Ministerio de Salud. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1373866-gobierno-adquiere-por-primera-vez-tecnologia-innovadora-contra-el-virus-sincitial-respiratorio-y-anuncia-inversion-historica-en-inmunizacion. Último ingreso: abril, 2026.

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[4] Guía de campo sobre la inmunización materna y neonatal para Latinoamérica y el Caribe: anexo sobre la vacuna materna contra el virus respiratorio sincitial. Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/62361/OPSHSSCLP240011_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Último ingreso: abril, 2026.

[5] Sala de influenza y otros virus respiratorios. Ministerio de Salud. Disponible en: https://app7.dge.gob.pe/maps2/shiny_influenza_web/. Último ingreso: abril, 2026.

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[6] Evaluación de Costo Efectividad de estrategias para prevenir la enfermedad por el virus sincitial respiratorio en lactantes menores de 12 meses. Ministerio de Salud. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/7439558-ee-ce-n-04-sdets-cets-2025-evaluacion-de-costo-efectividad-de-estrategias-para-prevenir-la-enfermedad-por-el-virus-sincitial-respiratorio-en-lactantes-menores-de-12-meses Último ingreso: abril, 2026.

[7] EE-CE N° 04-SDETS/CETS-2025: Evaluación de Costo Efectividad de estrategias para prevenir la enfermedad por el virus sincitial respiratorio en lactantes menores de 12 meses. INS. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/7439558-ee-ce-n-04-sdets-cets-2025-evaluacion-de-costo-efectividad-de-estrategias-para-prevenir-la-enfermedad-por-el-virus-sincitial-respiratorio-en-lactantes-menores-de-12-meses

[8] Tablero del esquema regular de vacunación. Periodo 2020-2026. Repositorio Único Nacional de Información en Salud, Ministerio de Salud. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/reunis/?op=2&niv=9&tbl=2. Último ingreso: marzo, 2026