Brunella Horna confiesa que llevó terapias cuando terminó con Renzo Costa: “Mi relación era muy tormentosa”

Brunella Horna terminó haciendo una confesión este martes 16 de agosto en la emisión de su programa ‘En Boca de Todos’. Todo ocurrió durante una dinámica que estaban haciendo con Susy Díaz y Flor Polo, la pregunta era: ¿Crees que cuando se termina una relación se debe perder la memoria? Ante ellos las invitadas dijeron “sí”. Sin embargo, la joven de 26 años contestó “no”, y explicó sus razones.

Para Brunella Horna era mejor recordar para no volver a caer en el mismo error. Asimismo, señaló que ella tuvo que llevar terapias para comprenderlo y superar una relación que inició antes de estar con Richard Acuña. Como se sabe, la rubia fue pareja de Renzo Costa, cuando ella era menor de edad.

“Voy a decir la verdad, cuando terminé mi relación yo llevé terapia, fue una relación tormentosa, ambas personas nos equivocamos. Yo no quise volver a tener una relación así, por eso hoy en día ya tengo una buena relación porque ya tuve el tiempo para curar, no al 100 % porque hasta ahorita tengo terapia”, indicó la rubia, dejando sorprendidos a los presentes.

La joven aclaró que esto ya se los había contado a sus compañeros. Ante ello, Edson Dávila indicó, fiel a su estilo, que era lógico que le chocara la situación, pues solo tenía 15 años. “Obvio, tuve una relación muy tormentosa. Yo digo “no” (a la pregunta) porque al final hay recuerdos ( y sirven) para no volver a equivocarse”, sentenció.

Tras dar este mensaje, Edson fue más específico y le preguntó cómo recuerda a su ex, mencionando las carteras. “Qué me voy a recordar, no me acuerdo ni de su nombre ni de su cara”, dijo Brunella Horna, resaltado que los errores que ha cometido le han servido para mejorar, es por ello que los recuerdos son buenos.

Brunella Horna confesó que hasta ahora lleva terapias. | América TV

Renzo Costa tenía 40 años

Brunella Horna y Renzo Costa tuvieron una relación de 4 años. Ella tenía 16 años en aquel entonces, mientras que el empresario cumplía 40. Según contó la exchica reality, el conocido Rey de los Cueros no quiso decirle su edad.

“Yo le dije mi edad siempre, a mí no me gusta mentir (…) Lo que pasa es que comenzamos a hablar por Facebook, me pareció un chico super bueno, sabía muy poco de él (…) Yo sabía que él era mayor y él sabía que yo era chibola, pero no tanto. Ese día fuimos a comer y después en una discoteca me preguntó: ‘¿Cuántos años tienes?’. Entonces, le dije: ‘Bueno, tengo 16, ¿no te molesta no?’, y él puso una cara. Cuando le pregunté su edad, me dijo: ‘Luego te digo’ ”, contó Brunella hace muchos años.

“Al siguiente día, salimos a almorzar y tampoco quiso decirme su edad. Luego, cuando volví a Lima, sus amigos me dijeron que tenía 35 años. Pero después, cuando estaba en Chiclayo, salió una portada que decía: ‘El rey de los cueros cumple 40 años’ y casi me muero” , contó la joven.

