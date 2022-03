Sully Sáenz rompe su silencio y se pronuncia sobre su ampay con Joselito Carrera

Sully Sáenz negó cualquier vínculo sentimental con Joselito Carrera. (Foto: Captura / Instagram)

Sully Sáenz se presentó en el set de En boca de todos este 10 de marzo y no pudo evitar comentar sobre su ampay con Joselito Carrera después de haber sido captado en una comprometedora situación, pues se les ve bailando muy juntitos.

Fue Tula Rodríguez quien comenzó tocando el tema contando que durante un evento al cual asistió el último miércoles diversas personas le consultaron sobre lo sucedido en la parrillada en el departamento del conductor Juan Carlos Orderique.

Cabe resaltar que la conductora televisiva estuvo como invitada en dicha reunión donde captaron a Sully y Joselito. “Me pueden explicar ¿Qué pasó? (...) Te están vinculando directamente con Joselito”, expresó Tula entre risas mirando a Sully Sáenz, Brenda Carvalho y Angie Arizaga, quienes también estaban en el set.

“Yo la verdad que me he reído, todos nos hemos reído porque eso (el ampay) para mi, para los que hemos estado en una reunión, para los que nos conocemos en la producción eso no es un ampay. ¿Cómo van a decir un ampay con Joselito? Él es mi amigo de muchísimos años, somos compañeros de trabajo” , dijo mientras botada algunas carcajadas.

Asimismo, continuó resaltando que los dos mantienen una gran amistad ya que han sido conductores en el 2018 del recordado programa ‘Trapitos al aire’, en donde demostraban tener una bonita relación amical, buena química y gran complicidad.

“Obviamente hay una confianza de amigos como todos nosotros tenemos. Lo que han visto ha sido chacota (...) Joselito es así, es su personalidad, es así con Tula, con sus compañeras ” , agregó en referencia al baile donde se ve a Joselito apoyado en una luna con sus dos brazos y a Sully en medio de ellos.

TULA RODRÍGUEZ LA RESPALDA

Por su lado, la también actriz no dudó en respaldar a la modelo y recalcó que entre los ex chicos reality solo existe una amistad, pues de lo contrario ella ya se habría enterado ya que trabaja conduciendo ‘Emprendedor ponte las pilas’ junto a ellos.

“Aquí lo único que hay es amistad, cariño y respeto. Puedo dar fe que entre Sully Sáenz y Joselito Carrera no existe nada más que una linda amistad porque si pasaría, lo sabría”, concluyó.

Sully Sáenz rompe su silencio y se pronuncia sobre su ampay con Joselito Carrera. VIDEO: América TV / En boca de todos

¿QUÉ PASÓ EN EL AMPAY DE JOSELITO Y SULLY?

Como se recuerda, el pasado 7 de marzo, Amor y Fuego difundió un ‘ampay’ donde se le ve a Joselito Carrera junto a Sully Sáenz. En el video se puede apreciar al presentador de televisión apoyándose con sus dos brazos en una luna y en medio está la conductora.

En otro video se ve a la exchica reality subiendo a la camioneta de Joselito Carrera, al parecer el animador la llevó a su casa. Cabe señalar que la ex integrante de Esto es Guerra se encuentra soltera desde hace varios años.

¿QUÉ DIJO JOSELITO CARRERA SOBRE EL AMPAY CON SULLY SÁENZ?

El conductor negó que exista algún tipo de relación entre él y Sully Sáenz, pues solo existe confianza de amigos. “¿Conmigo? ¡No, nada que ver!”, indicó Carrera en entrevista para El Popular. Asimismo, detalló que no solo se reunión con la exmodelo, sino también con sus demás compañeros de trabajo y volvió a insistir que solo existe una bonita amistad.

