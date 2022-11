Melissa Klug y Brunella Horna protagonizan altercado en ‘América Hoy’

Melissa Klug y Brunella Horna protagonizaron altercado en América Hoy. América TV

Melissa Klug se hizo presente en ‘América Hoy’ para contar todos los detalles de su viaje a Tailandia con Jesús Barco. Como se recuerda, la pareja adelantó su luna de miel y viajó al otro continente durante 20 días. Todo marchaba con normalidad, hasta que la rubia hizo una pregunta que, al parecer, no le gustó a la blanca de Chucuito.

“¿Este años, en dónde va a jugar (Jesús Barco)?”, fue la pregunta de Brunella Horna, quien quedó bastante sorprendida al escuchar la respuesta de Melissa Klug: “Hay que preguntarle a él, seguramente saldrá en un canal deportivo porque de la farándula no es su rubro. Él es deportivo”.

Te puede interesar: Giuliana Rengifo discutió en vivo con Julio Zevallos y Franco Benza: expertos criticaron su baile en EGS

“¿Te molesta que te pregunte eso?”, le consultó la rubia, resaltando lo incómoda que se vio Melissa. “No, no me molesta, pero hay que preguntarle a él para que salga en el canal donde él hace su carrera”, contestó la invitada. Esta aclaración no fue suficiente, porque Horna volvió indicar: “Pero no entiendo, hice una pregunta incómoda. Simplemente dije, ¿en qué ciudad va a jugar”.

Klug continuó asegurando que no estaba incómoda, y que solo quería aclarar que ella no podía responder la pregunta porque es él quien debe contestar, pero lo hará en un canal de su rubro. “Brunella, no lo tomes a mal”, insistió una y otra vez con el rostro desencajado y una anonadada conductora que seguía repitiendo: “no entiendo”.

El ambiente se puso aún más tenso cuando la pareja de Richard Acuña aseguró que era notorio que Melissa se había incomodado por la pregunta y no había entendido por qué. “Yo creo que te has picado, Meli”, resaltó. Estas palabras fastidiaron a la blanca de Chucuito y señaló: “No Brunella, yo tengo una correa bien ancha, y cosas que vengan de ti, de verdad que no me van a picar nunca”.

Te puede interesar: Experto de baile estalla contra Gabriela Herrera por su “falta de humildad” y ella no puede contener el llanto

Esta expresión impactó a la rubia, mientras que sus compañeros no dejaban de reírse y mostrarse incómodos. “Ya te estoy diciendo, de qué forma quieres que te hable, no me he molestado”, señaló la empresaria. “Bueno, es lo que sentí, remarcó la conductora de América Hoy.

Melissa Klug y Brunella Horna tuvieron un fuerte intercambio de palabras que paralizó 'América Hoy'.

Melissa Klug volvió a asegurar que no estaba molesta e intentó zanjar este episodio, pero Brunella Horna continuó preguntándole por qué le había incomodado la pregunta. Sus compañeros de conducción tuvieron que intervenir y pasar a otro tema.

SEGUIIR LEYENDO