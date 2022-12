Jair Mendoza confiesa que su relación con Yahaira Plasencia está en pausa: “Ha tenido mucha presión de su productor”

Jair Mendoza cuenta detalles de su relación con Yahaira Plasencia. América Hoy

Jair Mendoza sorprendió este martes 13 de diciembre al anunciar que su relación con Yahaira Plasencia estaba en stand by. El cantante fue invitado al programa de ‘América Hoy’ para presentar su nuevo tema. Sin embargo, las conductoras no dudaron en preguntarle cómo estaba su romance con la cantante de salsa, a lo que el artista respondió: “nos hemos dado una pausa”, palabras que las animadoras no se esperaban.

“Para ser muy sincero, ahora por todas las cosas que han venido pasando a raíz de las imágenes que salieron, hemos decido poner en pausa un rato la relación”, indicó Jair Mendoza, dejando mudo el estudio.

Al ser consultado de por qué terminaron, el salsero explicó que solo se trata de un tiempo, mientras cada uno realiza sus proyectos personales.

Te puede interesar: Yahaira Plasencia asegura que su prioridad es su carrera musical, no su vida amorosa

“En realidad no hemos terminado. Estamos poniendo prioridades en la vida, ella tiene su carrera. Igual seguimos en contacto y seguimos hablando. Siempre estoy buscando la tranquilidad para ella. Lamentablemente, uno no puede hacer cosas tanto por lo que uno quiere sino por lo que tiene que hacer. Pienso que ella ha tenido mucha presión por parte de su productor y ha tenido que poner en una balanza su carrera”, indicó el salsero.

Amor y no marketing

Respecto a Yahaira Plasencia, Jair Mendoza aclaró que su relación es sincera y no maketing. Además, no dudó en calificarla como “una mujer espectacular”.

El artista peruano contó también que su romance inició en mayo, y no hace poco como se presume. Como se recuerda, el ampay de la pareja salió a la luz hace poco tiempo, en el cual se les ve disfrutando de las playas de Punta Cana como pareja.

Jair Mendoza y Yahaira Plasencia se dieron un tiempo en su relación.

“Para mí es una mujer espectacular y hemos compartido muchas cosas y no hemos tenido que armar nada. La conozco hace un año y empezamos a salir a finales de mayo de este año. Lo que hemos vivido es algo muy bonito y espero que el tiempo pueda poner todo en orden. Antes salíamos con amigos y desde mayo decidimos intentarlo y eso hemos hecho durante todo este tiempo”, señaló.

Te puede interesar: Sergio George furioso con Yahaira Plasencia por sus escándalos mediáticos: “Mi credibilidad se va por el piso”

“Lo más importante es la tranquilidad que ella pueda sentir, tiene que enfocarse, viene el lanzamiento de su disco y estoy trabajando en mi canción. Ahora creo que lo más importante, para ella, es que se enfoque en su carrera y que pueda sacar adelante los proyectos que tiene”, añadió.

En otro momento, el artista contó que ya llegó a departir con la familia de Yahaira Plasencia, tanto es así que ha probado la sazón de su suegra. Cuando le preguntaron si ha compartido la clave del celular con la salsera, Jair tampoco se quedó callado y dijo que sí, pero son bastante respetuosos con su privacidad y no se han llegado a revisarse las conversaciones.

SEGUIR LEYENDO