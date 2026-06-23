Roberto Sánchez convoca a marcha para este sábado luego de no aceptar un eventual triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones

Aún no ha terminado el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, convocó a una jornada de movilización nacional para este sábado 27 de junio, en respuesta a la posibilidad de un triunfo ajustado de Keiko Fujimori en las recientes elecciones presidenciales en Perú.
La diferencia mínima en el conteo de votos ha llevado a sectores políticos y sociales a calificar el resultado como un “empate técnico”.
Rechazo a un eventual gobierno de Fujimori
Durante una conferencia de prensa, Roberto Sánchez manifestó que, ante la falta de resolución por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que garantice la seguridad jurídica y el respeto a la normativa electoral, su agrupación no reconocerá un gobierno encabezado por Keiko Fujimori.
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“Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Por ello, nosotros, ¿qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, declaró el candidato esta mañana.
El proceso electoral se encuentra bajo la observación de organismos nacionales e internacionales, mientras la diferencia de votos entre los dos principales candidatos permanece dentro del margen considerado como empate técnico, por lo que las actas observadas definirán el resultado final.
Llamado a la movilización<i> </i>
Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía y a las fuerzas sociales y democráticas a participar de la movilización convocada para el sábado. Según sus palabras, la protesta busca sostener la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución.
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El candidato enfatizó que la convocatoria involucra a las regiones y a todo el país. “Llamamos a la resistencia democrática, a nuestras regiones, a todo el Perú. El día sábado tendremos una jornada nacional de lucha democrática, de lucha patriótica, en el marco de la ley y nuestros derechos constitucionales”, expresó.
Durante su intervención, Sánchez denunció la existencia de procesos de persecución política y judicial contra líderes sociales y militantes demócratas por manifestarse en defensa de sus derechos.
Un día antes, propuso iniciar un debate público acerca del desempeño de las instituciones implicadas en la segunda vuelta electoral, argumentando que sus acciones han generado una afectación considerable a la normativa vigente.
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Estas declaraciones surgieron luego de que Sánchez mantuviera una reunión con el equipo legal de su agrupación política. El dirigente anticipó que en los próximos días se analizará públicamente el impacto de las medidas adoptadas, subrayando la importancia de la transparencia en el proceso.
Al referirse a la reciente decisión del JNE sobre los recursos presentados por su partido, Sánchez afirmó que aún quedan etapas pendientes en el procedimiento. Además, informó que su equipo legal presentará un nuevo recurso para solicitar la anulación de los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero, alegando irregularidades en la custodia y seguridad de los materiales electorales.
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Por su parte, Fujimori se ha mostrado más confiada de los resultados a su favor y llegue por primera vez luego de cuatro intentos a Palacio de Gobierno.
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