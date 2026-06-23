Suheyn Cipriani revela que la llamaron para estar en ‘La Granja VIP’ y la razón por la que no aceptó: “Era muy poquito para mí”

La reina de belleza confesó que sí estuvo convocada para ser parte del reality de convivencia, pero prefirió declinar a la oferta | YouTube

Suheyn Cipriani reveló que recibió una oferta para participar en ‘La Granja VIP’, el reality de convivencia que mantuvo a varios famosos aislados durante trece semanas.

La modelo confirmó en el podcast Sin más que decir que, aunque fue convocada, decidió rechazar la propuesta debido al monto económico ofrecido. Según explicó, la cantidad no cubría el nivel de gastos que debía afrontar al abandonar temporalmente sus otros proyectos y dejar el cuidado de sus hijos a terceros.

De acuerdo con lo relatado por Cipriani, la oferta llegó a través de una llamada de un representante del programa, quien presentó la propuesta formal. “Me llamó un hombre y me hizo una propuesta, pero era muy poquito para mí, la verdad”, afirmó la modelo.

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Suheyn Cipriani, con auriculares y micrófono, comparte en un programa televisivo los motivos por los que rechazó participar en el reality show ‘La Granja VIP’.

La cifra no resultó suficiente para compensar la ausencia de ingresos de sus demás actividades, especialmente las relacionadas con sus redes sociales. “Si el presupuesto hubiera sido un poco mayor, entraba. Es que tengo que dejar a mis hijos”, explicó Suheyn Cipriani, subrayando la necesidad de garantizar el bienestar de su familia mientras participaba en un formato de aislamiento total.

Durante la entrevista, Cipriani detalló que analizó el posible beneficio económico de su participación en el programa. La exreina calculó que, incluso sumando el pago del reality, no alcanzaba a igualar las ganancias que genera actualmente a través de sus plataformas digitales.

“Tenía que valer un poco la pena como para tal vez hacer un gasto, no sé, más grande, no sé. Voy a comprar esto después, pero no, en TikTok gano más, la verdad”, afirmó en declaraciones recogidas por Sin más que decir. Esta referencia a los ingresos por redes sociales deja en evidencia el cambio en las fuentes de ingresos de figuras públicas en la actualidad.

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Suheyn Cipriani conversa en un programa de televisión junto al logo de 'La Granja VIP', programa al cual rechazó una invitación.

Ante la consulta sobre los sueldos ofrecidos por la producción de ‘La Granja VIP’, la modelo negó que fueran bajos en términos generales, aunque insistió en que no se ajustaban a sus necesidades personales.

“No lo sé, la verdad. Igual es un monto alto, ¿no?”, expresó. Según la cobertura de Sin más que decir, la decisión de Cipriani se basó en cálculos prácticos y no en una percepción negativa hacia el programa.

Suheyn Cipriani habla de su nueva relación

En otra parte de la entrevista, Suheyn Cipriani confirmó que atraviesa un momento especial en lo sentimental. La modelo anunció que mantiene una relación oficial con el empresario Luis Felipe Zapata. Tras su separación de Macarius, Cipriani decidió apostar nuevamente por el amor, describiendo el vínculo con Zapata como una relación seria y basada en la confianza.

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La exreina relató que el acercamiento con Zapata se dio después de varios años de conocerse, aunque nunca habían tenido oportunidad de salir juntos por estar en relaciones previas. “Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros”, comentó Cipriani en el podcast.

Suheyn Cipriani oficializa su relación con exitoso empresario.

Según su testimonio, la iniciativa para retomar el contacto partió del empresario a través de mensajes en Instagram. “Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”, detalló.

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Cipriani explicó que, aunque suele mantener su vida privada alejada de la exposición mediática, optó por compartir la noticia porque siente confianza en la relación. “Es un buen chico, estamos juntos oficialmente, lo estamos intentando. Como le comenté a Jessica Newton, no por fallar nuevamente me voy a perder la oportunidad, yo creo en el amor”, afirmó la modelo, resaltando su decisión de priorizar el bienestar emocional y la honestidad.