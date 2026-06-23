Antonio Rizola explica cómo se armarán el Perú Mundialista y Perú Olímpico en la Copa Latina de vóley 2026.

La selección peruana de vóley tendrá actividad este fin de semana en la Copa Latina, torneo que contará con la participación inédita de dos equipos nacionales, además de Venezuela y Argentina, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La ‘bicolor’ presentará dos planteles, Perú Mundialista y Perú Olímpico, con el objetivo de evaluar a las jugadoras nacionales que buscan un lugar en la lista definitiva para la próxima Copa Sudamericana —antes llamada Copa América— y el Campeonato Sudamericano.

Antonio Rizola, técnico de Perú, explicó la conformación de los equipos para esta competencia amistosa. “Se dividió en dos grupos. Importante informar, no es grupo A y grupo B”, señaló en diálogo con Sómos Vóley.

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Consultado sobre la integración de ambos elencos, Rizola aclaró entre risas: “Todas peruanas. Ninguna extranjera va a estar en la cancha”, lo que generó el humor de los panelistas y de la voleibolista Carla Rueda.

El entrenador detalló cómo será el primer encuentro, que marcará el debut en la Copa Latina: “El partido donde jugamos entre nosotros, Perú Olímpico es un equipo y Perú Mundialista es otro equipo”.

De cara a la segunda fecha, los equipos tendrán modificaciones para los cruces ante Venezuela y Argentina. “Cuando llegamos domingo, ya cambian estos equipos. Serán otras que harán parte del equipo olímpico y otras que harán parte del equipo mundialista”.

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Rizola indicó que realizará estos cambios para observar el desempeño de las armadoras en distintas combinaciones. “Porque estamos en entrenamiento y quiero probar principalmente las armadoras jugando con las diferentes atletas. La relación de la armadora con las atletas en situación de juego es entrenada en juego, preparada en la cancha de entrenamiento, pero ella es probada en la cancha de juego”.

Actualmente, la selección peruana de vóley cuenta con 31 atletas en entrenamiento en la Videna, tras algunas bajas de jugadoras que optaron por no aceptar la convocatoria de Antonio Rizola por motivos personales.

El entrenador brasileño armó dos equipos: Perú Olímpico y Perú Mundialista. Créditos: Latina Deportes / Tiktok.

El debut de Perú en la Copa Latina de vóley 2026

La selección peruana debutará en la Copa Latina de vóley 2026 con un encuentro inédito: Perú Mundialista enfrentará a Perú Olímpico el sábado 27 de junio a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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Los partidos de la Copa Latina 2026 estarán disponibles en todo el territorio peruano a través de la señal abierta de Latina Televisión, en los canales 2 y 702 en HD. Además, el torneo podrá seguirse por streaming en la página web de Latina y en su aplicación móvil, lo que permitirá el acceso desde distintos dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá cobertura completa del evento, con información en tiempo real, resúmenes de las jugadas más destacadas y todos los detalles relevantes de cada partido, para que los aficionados puedan seguir el desarrollo del torneo desde cualquier lugar.

Perú afrontará cuadrangular internacional con Argentina y Venezuela de cara a la Copa Sudamericana. (Latina TV)

Programación completa de la Copa Latina de vóley 2026

Sábado 27 de junio

- Argentina vs. Venezuela | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs. Venezuela | 15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Olímpico vs. Argentina | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs. Venezuela | 16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Argentina | 18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Los horarios está sujeto al horario de Perú.