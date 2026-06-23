Peruana de 21 años que desarrolló IA en WhatsApp para apoyar a vendedores ambulantes hoy integra exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

La estudiante peruana Daira Velasquez Fonseca posa junto al logotipo de OpenAI, empresa de inteligencia artificial que la seleccionó para el programa ChatGPT Futures. (Foto: Agencia Andina)

Una peruana de tan solo 21 años logró abrirse paso en uno de los espacios más exclusivos del mundo tecnológico. Daira Velásquez Fonseca fue seleccionada para integrar la primera promoción de ChatGPT Futures 2026, un programa impulsado por OpenAI que reúne a estudiantes con proyectos innovadores de alto impacto.

El logro tiene un valor especial para el país y la región. La joven estudiante de Ingeniería de la Computación es la única latinoamericana entre los 26 participantes elegidos y la única cuyo proyecto fue desarrollado fuera de Estados Unidos, un reconocimiento que la coloca entre las promesas emergentes de la tecnología a nivel global.

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Detrás de esta selección hay una historia de esfuerzo académico, oportunidades aprovechadas en el extranjero y una propuesta inspirada en una realidad que conoció desde niña en Lima. Su iniciativa, diseñada para apoyar a vendedores ambulantes, terminó llamando la atención de OpenAI y abriéndole las puertas de un programa reservado para una nueva generación de innovadores.

Daira Velasquez Fonseca presenta su proyecto "Crece AI" para la gestión financiera de vendedores ambulantes, integrando la primera promoción de ChatGPT Futures de OpenAI. (Foto: Agencia Andina)

De Lima a Georgia Tech: la ruta académica de Daira Velásquez

El interés de Daira Velásquez por los números apareció temprano. Según relató, desde el colegio destacó en matemáticas y, cuando cursaba los últimos años de secundaria, postuló a una beca para estudiar el bachillerato internacional en Hong Kong, objetivo que alcanzó.

Esa experiencia, a los 16 años, marcó un punto de giro: ahí se despertó su interés por la tecnología y por el potencial de las herramientas digitales para transformar la vida cotidiana. Hoy cursa el segundo año de Ingeniería de la Computación en Georgia Tech, una universidad pública de Estados Unidos.

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En paralelo a su formación universitaria, Velásquez se encuentra en Texas realizando prácticas en el área de ingeniería de software de Apple, donde, según explicó, trabaja en iniciativas relacionadas con plataformas de inteligencia artificial. Esa combinación de base académica, práctica profesional y foco aplicado terminaría conectándola con OpenAI.

Así logró joven peruana ser seleccionada por OpenAI

La ruta hacia ChatGPT Futures empezó el año pasado, cuando Velásquez participó en ChatGPT Lab, un programa de OpenAI orientado a estudiantes de pregrado de universidades de Norteamérica. Allí, junto a dos compañeras —una colombiana y otra peruana— presentó un chatbot integrado en WhatsApp para apoyar a vendedores ambulantes con su gestión financiera.

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Daira Velasquez Fonseca, la única latinoamericana, posa junto a sus compañeros de la primera promoción del programa ChatGPT Futures Class of 2026 de OpenAI. (Foto: Agencia Andina)

El proyecto llamó la atención de la directora del área de comunidad de OpenAI, quien se contactó con ella para invitarla a postular al nuevo programa. “Yo me enteré de este programa porque ella se contactó conmigo y me dijo que le gustaría invitarme a postular a la primera promoción del programa ChatGPT Futures 2026 y yo dije emocionada ¿por qué no?”, recordó.

Velásquez es la única integrante latina entre los 26 seleccionados y, además, la única cuyo proyecto fue desarrollado fuera de Estados Unidos. De acuerdo con información citada en el despacho, se trata de una generación que tuvo ChatGPT a su disposición durante toda su etapa universitaria y lo usa no solo para estudiar, sino también para desarrollar e investigar.

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Cómo una realidad cotidiana en Lince se convirtió en un proyecto tecnológico

La idea de Crece AI se ancló en una escena conocida para Velásquez: su infancia y adolescencia en Lince, rodeada de carritos sangucheros, emolienteros y anticucheros. A partir de entrevistas y conversaciones con comerciantes, identificó una limitación central: la falta de datos registrados para entender patrones de ventas y gastos.

“Como estudiantes de Ingeniería de Computación en todas las clases algo que se nos repite constantemente es el poder que tienen los datos, porque si no tienes datos pasados en qué basas tus decisiones futuras”, explicó. Y añadió que el objetivo era que los vendedores pudieran reconocer “qué día venden más” o “cuáles son las temporadas” con mayores ganancias o pérdidas. “Principalmente se trata de cómo pueden usar todos estos datos para mejorar su lógica de negocio futuro, así nació Crece AI”, detalló.

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En términos técnicos, el proyecto integra un chatbot de IA mediante la API de OpenAI dentro de WhatsApp, elegida por su alta penetración en el mercado peruano y por ofrecer una interfaz simple. “El sistema permite registrar ingresos y gastos diarios, analizando la historia financiera de los vendedores sin necesidad de aplicaciones externas o sitios web complejos”, explicó Velásquez Fonseca.

En un plano medio, unas manos humanas escriben un mensaje en WhatsApp mientras una mano robótica de inteligencia artificial simula asistencia en la redacción, ilustrando la integración de la IA en la comunicación diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su fase de validación, el chatbot llegó a aproximadamente 100 usuarios. “Un objetivo que teníamos era hacer que realmente funcione, que la gente realmente lo use y así fue. Durante varios meses estuvimos recibiendo feedback de los comerciantes, hasta que tuve que regresar de nuevo a Estados Unidos para continuar con las clases”, contó.

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La visión de Daira Velásquez sobre la IA para cerrar brechas

Para Velásquez, el eje no es solo técnico, es también de brecha y acceso. “Estoy convencida que la inteligencia artificial vino para quedarse, pero también que tiene el poder de cerrar brechas y especialmente en una región como Latinoamérica tiene demasiado poder para cerrar brechas económicas”, comentó a la Agencia Andina.

Ser parte de ChatGPT Futures incluye apoyo económico y créditos para el uso de la API de OpenAI, un punto que considera decisivo por el costo de los “tokens” necesarios para sostener grandes volúmenes de interacción. “Lo más costoso del proyecto son los tokens, que son básicamente más prompts, mientras más comparaciones tienes más plata cuesta. Entonces también nos dan eso que es un apoyo grandísimo”, señaló.

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En esta ilustración, tomada el 19 de febrero de 2024, se ven figuras con ordenadores y teléfonos inteligentes delante de las palabras "Inteligencia Artificial" (IA). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Velásquez también contó que pudo conocer al CEO de OpenAI, Sam Altman, experiencia que valoró, aunque expresó que le habría gustado escuchar un compromiso corporativo más explícito con el “bien social”. “Estas herramientas de inteligencia artificial se deberían usar más para cerrar brechas que para crearlas”, enfatizó.

A largo plazo, su horizonte está en Perú. “El talento que tiene Perú, especialmente en tecnología, se puede potenciar mucho más, por eso es que a largo plazo mi compromiso es volver al Perú y usar todas estas estas nuevas tecnologías, todo lo que he aprendido en el extranjero para aplicarlo en beneficio de mi país”, concluye.

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