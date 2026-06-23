Perú

El Niño Costero amenaza con sequía extrema en el sur del Perú y sus efectos podrían extenderse hasta 2027

Especialistas alertan que entre 4 y 5 millones de peruanos podrían verse afectados por los impactos del fenómeno climático en distintas regiones del país

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Este video es un segmento de noticias o entrevista del programa "Hablemos Claro" de Exitosa. Dos hombres están en un estudio de televisión. Uno de ellos es el Ing. Freddy Morán, identificado como Presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos del Desastre del CIP Lima. Durante la emisión, se presentan imágenes que incluyen un río con un alto caudal y desechos, un espacio interior con agua en el suelo y personas caminando, una comunidad rural con construcciones simples, y una vasta extensión de agua color tierra. Morán discute el aumento de temperaturas y la inacción de los gobiernos locales en prevención de desastres.

El ingeniero Freddy Morán, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Lima, advirtió que el país enfrentará escenarios extremos por la evolución del Fenómeno El Niño Costero, que incluirían lluvias intensas en la costa norte y centro, mientras que en el sur se prevé una sequía extrema.

Durante una entrevista, el especialista señaló que el más reciente comunicado del ENFEN confirma la persistencia de condiciones asociadas al fenómeno, el cual podría extenderse incluso hasta inicios de 2027, generando impactos simultáneos en distintas regiones del país.

Sur del país enfrentaría sequía extrema

Morán explicó que, debido a la diversidad geográfica del Perú, el impacto del fenómeno no será uniforme. “Por el lado sur peruano lo que vamos a tener es una sequía extrema, lo cual va a afectar mucho las condiciones”, advirtió, señalando además que esto tendría consecuencias en la salud y la seguridad alimentaria de la población.

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En contraste, indicó que desde Tumbes hasta Ica, incluyendo parte de Arequipa y la zona centro del país, se registrarían lluvias intensas y eventos extremos asociados al Niño Costero.

Asimismo, precisó que en la Amazonía también se esperan lluvias de trasvase provenientes del Atlántico, lo que configuraría un escenario climático complejo a nivel nacional.

Más de 5 millones de personas en riesgo

Campo seco y agrietado con tallos de maíz muertos y una planta verde solitaria. El cielo está nublado y gris.
CIP advierte sequía extrema en el sur del Perú por Fenómeno El Niño Costero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista alertó que, de mantenerse las condiciones actuales, entre cuatro y cinco millones de peruanos podrían verse afectados por los impactos del fenómeno, tanto en infraestructura como en servicios básicos.

Además, cuestionó la falta de planificación en los gobiernos subnacionales, señalando que gran parte de las autoridades no cuenta con estudios de riesgo actualizados ni con planes adecuados de prevención ante desastres.

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“Más del 80 % de gobiernos locales no conoce los peligros de su territorio”, advirtió, al tiempo que señaló que un alto porcentaje no ha implementado sus planes de prevención y reducción del riesgo de desastres.

Infraestructura sin preparación ante eventos extremos

Morán también alertó sobre las deficiencias en infraestructura, señalando que muchas obras no están diseñadas considerando escenarios extremos de lluvias o sismos.

Indicó que se requiere aplicar criterios de periodos de retorno de 100 a 300 años para el diseño de puentes, carreteras y sistemas de drenaje, a fin de evitar colapsos ante eventos extraordinarios. “Si no se diseña con escenarios extremos, las infraestructuras terminan colapsando”, sostuvo.

Urgencia de intervención y planificación

El representante del CIP Lima enfatizó que el país se encuentra en un escenario de tiempo limitado para actuar, ya que los efectos del fenómeno podrían intensificarse en los próximos meses.

En ese sentido, pidió priorizar intervenciones urgentes en zonas críticas identificadas por especialistas, así como acelerar la coordinación entre entidades del Estado para evitar duplicidad de funciones en la gestión de riesgos.

Recursos oficiales y líneas de ayuda

El acompañamiento institucional resulta determinante durante episodios de El Niño. El INDECI coordina la respuesta nacional y dispone de recursos para la población afectada, a través de sus plataformas y líneas de emergencia. Su sede central se ubica en Lima, aunque existen oficinas descentralizadas en todo el país. Para reportar emergencias o solicitar orientación, las personas pueden comunicarse al 01 2259898 (anexos 5517, 5518, 5519) o al celular 988 061 723. Además, la plataforma SINPAD permite registrar incidentes y acceder a información actualizada sobre eventos y acciones de respuesta.

En caso de afectaciones a la salud, la Red Nacional de Salud y los centros de atención primaria activan protocolos especiales para atender emergencias causadas por inundaciones, contaminación del agua o propagación de enfermedades asociadas a lluvias intensas. Se recomienda acudir a los establecimientos de salud más cercanos ante síntomas como fiebre, diarrea o lesiones.

Las autoridades también recomiendan registrar a los adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad en los padrones municipales para priorizar la asistencia en caso de evacuación. El acceso a albergues temporales y la entrega de insumos de primera necesidad suelen coordinarse a través de los gobiernos regionales y locales, bajo la supervisión de INDECI y Defensa Civil.

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