¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026? Canal Tv en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo K

Dónde ver Colombia vs Congo por el Mundial 2026. (Colombia)

El panorama para Colombia en el Mundial 2026 es prometedor tras el triunfo 3-1 frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Hoy, martes 23 de junio, el equipo de Néstor Lorenzo quedó listo para su siguiente rival a vencer: la República Democrática del Congo, partido que puede definir su futuro inmediato en el Grupo K.

Dónde ver Colombia vs Congo por el Mundial 2026

El encuentro entre Colombia y la República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, contará con varias alternativas de transmisión en Perú. Los aficionados podrán ver el partido en señal abierta gracias a América TV, disponible tanto en el canal 4 como en el 704 en alta definición, dentro de la cobertura oficial del torneo.

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Para quienes desean acceder a todos los partidos del certamen, DirecTV ofrece la transmisión completa en su señal para usuarios en Perú y en el resto de Sudamérica. Además, la plataforma DGO permite disfrutar del contenido en streaming, adaptándose a quienes prefieren ver los partidos desde dispositivos móviles o computadoras.

Por otro lado, quienes busquen información en tiempo real podrán seguir el desarrollo del encuentro a través de Infobae Perú, que brindará cobertura minuto a minuto, incluyendo la previa, la narración de las jugadas más relevantes, declaraciones de los protagonistas y los resultados de los demás partidos tanto del grupo como del torneo en general.

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A qué hora juega Colombia vs Congo por el Mundial 2026

Colombia afronta su segundo desafío en la fase de grupos del Mundial 2026 hoy, martes 23 de junio, enfrentando a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, México. El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo K y está programado para las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Chile, Bolivia y Venezuela, el encuentro podrá seguirse a partir de las 22:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión comenzará a las 23:00 horas. Estos horarios permiten a los hinchas de distintos países acomodar su agenda para no perderse este cruce clave en el camino de Colombia rumbo a los dieciseisavos de final.

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- crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

¿Cómo llegan Colombia y Congo al choque?

Colombia afronta su segundo compromiso en el Grupo K del Mundial 2026 con el ánimo elevado tras la victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca. Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz reflejaron la efectividad ofensiva del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que también mostró solidez defensiva y protagonismo de James Rodríguez en la creación de juego.

La siguiente prueba será ante la República Democrática del Congo, un rival que ha dejado claro su poder físico y velocidad en las transiciones. Este desafío exige máxima atención del conjunto colombiano, consciente de que una victoria lo acercaría de manera decisiva a la clasificación a los dieciseisavos de final en suelo mexicano.

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Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

El panorama en el grupo se mantiene abierto, ya que la selección africana logró sorprender a Portugal en su debut al igualar 1-1 en Houston. El equipo dirigido por Roberto Martínez, con Cristiano Ronaldo como titular en su sexta Copa del Mundo, se adelantó temprano gracias a un cabezazo de Joao Neves tras un centro de Pedro Neto.

Sin embargo, la República Democrática del Congo demostró carácter y empató en la última jugada del primer tiempo. Yoane Wissa superó a la defensa lusa con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Arthur Masuaku, dejando el marcador igualado y sumando un punto clave para sus aspiraciones.

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