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¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026? Canal Tv en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo K

Los ‘cafeteros’ saldrán a asegurar su pase a la siguiente ronda frente los africanos que lograron sacar empate a Portugal de Cristiano Ronaldo. Entérate cómo seguir el crucial duelo por el Grupo K

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Dónde ver Colombia vs Congo por el Mundial 2026. (Colombia)
Dónde ver Colombia vs Congo por el Mundial 2026. (Colombia)

El panorama para Colombia en el Mundial 2026 es prometedor tras el triunfo 3-1 frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Hoy, martes 23 de junio, el equipo de Néstor Lorenzo quedó listo para su siguiente rival a vencer: la República Democrática del Congo, partido que puede definir su futuro inmediato en el Grupo K.

Dónde ver Colombia vs Congo por el Mundial 2026

El encuentro entre Colombia y la República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, contará con varias alternativas de transmisión en Perú. Los aficionados podrán ver el partido en señal abierta gracias a América TV, disponible tanto en el canal 4 como en el 704 en alta definición, dentro de la cobertura oficial del torneo.

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Para quienes desean acceder a todos los partidos del certamen, DirecTV ofrece la transmisión completa en su señal para usuarios en Perú y en el resto de Sudamérica. Además, la plataforma DGO permite disfrutar del contenido en streaming, adaptándose a quienes prefieren ver los partidos desde dispositivos móviles o computadoras.

Por otro lado, quienes busquen información en tiempo real podrán seguir el desarrollo del encuentro a través de Infobae Perú, que brindará cobertura minuto a minuto, incluyendo la previa, la narración de las jugadas más relevantes, declaraciones de los protagonistas y los resultados de los demás partidos tanto del grupo como del torneo en general.

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A qué hora juega Colombia vs Congo por el Mundial 2026

Colombia afronta su segundo desafío en la fase de grupos del Mundial 2026 hoy, martes 23 de junio, enfrentando a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, México. El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo K y está programado para las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Chile, Bolivia y Venezuela, el encuentro podrá seguirse a partir de las 22:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión comenzará a las 23:00 horas. Estos horarios permiten a los hinchas de distintos países acomodar su agenda para no perderse este cruce clave en el camino de Colombia rumbo a los dieciseisavos de final.

- crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa
- crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

¿Cómo llegan Colombia y Congo al choque?

Colombia afronta su segundo compromiso en el Grupo K del Mundial 2026 con el ánimo elevado tras la victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca. Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz reflejaron la efectividad ofensiva del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que también mostró solidez defensiva y protagonismo de James Rodríguez en la creación de juego.

La siguiente prueba será ante la República Democrática del Congo, un rival que ha dejado claro su poder físico y velocidad en las transiciones. Este desafío exige máxima atención del conjunto colombiano, consciente de que una victoria lo acercaría de manera decisiva a la clasificación a los dieciseisavos de final en suelo mexicano.

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

El panorama en el grupo se mantiene abierto, ya que la selección africana logró sorprender a Portugal en su debut al igualar 1-1 en Houston. El equipo dirigido por Roberto Martínez, con Cristiano Ronaldo como titular en su sexta Copa del Mundo, se adelantó temprano gracias a un cabezazo de Joao Neves tras un centro de Pedro Neto.

Sin embargo, la República Democrática del Congo demostró carácter y empató en la última jugada del primer tiempo. Yoane Wissa superó a la defensa lusa con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Arthur Masuaku, dejando el marcador igualado y sumando un punto clave para sus aspiraciones.

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