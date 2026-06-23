¿A qué hora juega Colombia vs Congo HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

A qué hora juega Colombia vs Congo: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.

Colombia enfrentará a Congo hoy martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K en la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, México. A continuación, los horarios del encuentro para cada país.

Horarios del Colombia vs Congo

Este cotejo se iniciará a las 21:00 horas de Perú y Colombia, y a las 3:00 horas de Congo (del miércoles 24 de junio). Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 20:00 horas de México; a las 21:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 22:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 23:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Dónde ver Colombia vs Congo: canal TV

En Perú, la transmisión en vivo estará disponible por DirecTV tanto en televisión como en streaming. Además, se emitirá en señal abierta por América TV y a través de su aplicación América TVGO.

En Colombia, el partido se podrá ver por Caracol Televisión, Canal RCN, DirecTV Sports y en las plataformas de streaming Disney+ y DGO.

En paralelo, Infobae realizará el seguimiento en vivo, con la previa, el relato de las jugadas más destacadas, declaraciones de los protagonistas y los resultados de otros partidos del grupo y del campeonato. Así, los aficionados podrán optar entre televisión, plataformas digitales y coberturas online para seguir todos los detalles de este encuentro clave.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Colombia debutó con triunfo ante Uzbekistán

Colombia debutó con triunfo en la Copa Mundial 2026 al superar 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, por la primera jornada del Grupo K. Luis Díaz fue protagonista, participando en dos de los goles del conjunto sudamericano.

El equipo colombiano generó las situaciones más claras del primer tiempo y abrió la cuenta a los 40 minutos, cuando Daniel Muñoz convirtió tras una asistencia de Díaz.

En el complemento, Uzbekistán igualó a los 60 minutos con un cabezazo de Abbosbek Fayzullaev, pero la reacción cafetera fue inmediata: ‘Lucho’ Díaz devolvió la ventaja con el 2-1 apenas cinco minutos después.

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En tiempo añadido, Jáminton Campaz sentenció el marcador con un gol de cabeza tras centro de Cucho Hernández. A pesar de una arremetida final de Uzbekistán, que incluyó un remate al travesaño, el resultado no se modificó.

Colombia sumó así sus primeros tres puntos en el certamen y dejó buenas sensaciones en su estreno.

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

Congo sorprendió con un empate ante Portugal de Cristiano Ronaldo

Congo consiguió un valioso empate 1-1 frente a Portugal en su debut en el Grupo K del Mundial 2026. El encuentro comenzó con dominio portugués y un rápido gol de Joao Neves, quien de cabeza puso en ventaja a los europeos a los seis minutos.

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A pesar de las expectativas de una actuación arrolladora de Portugal, Congo mostró solidez defensiva y contuvo los intentos de su rival.

Antes del descanso, Congo igualó el marcador con un gol de cabeza de Yoane Wissa tras una jugada preparada desde el córner, confirmando la capacidad del equipo africano para competir de igual a igual.

En la segunda mitad, Portugal mantuvo la posesión, pero no logró concretar sus oportunidades y terminó frustrado ante la firmeza congoleña.

El empate deja a Congo con buenas sensaciones tras sumar ante uno de los favoritos del grupo, mientras Portugal no pudo imponer su jerarquía y se marcha con un punto en el inicio del torneo.

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Posibles alineaciones

- Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

- RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Samuel Moutossamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.