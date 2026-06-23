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Así lucen los nuevos buses que conectarán Santa Anita con San Martín de Porres

Las nuevas unidades funcionan con gas natural vehicular (GNV), una tecnología que contribuye a reducir las emisiones contaminantes

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Los buses cuentan con sistema GPS, lo que permitirá supervisar en tiempo real los recorridos y optimizar la operación del servicio - Créditos: ATU.
Los buses cuentan con sistema GPS, lo que permitirá supervisar en tiempo real los recorridos y optimizar la operación del servicio - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la incorporación de diez buses nuevos a la ruta 1190, que une Santa Anita con San Martín de Porres y conecta Lima este con Lima norte. Las unidades miden nueve metros, funcionan con gas natural vehicular (GNV) y suman herramientas tecnológicas orientadas a reforzar el control operativo y la seguridad del servicio, según informó la entidad.

Los vehículos incorporan sistema de posicionamiento global (GPS), recurso que permitirá supervisar recorridos y optimizar la operación en la vía pública. Además, incluirán recaudo digital para modernizar el pago en el transporte público. La ATU indicó que, en una etapa posterior, esa plataforma facilitará transacciones con billeteras digitales, con el objetivo de ofrecer un viaje más ágil y seguro para los usuarios.

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En ese marco, la ATU sostuvo que busca mejorar la calidad del servicio mediante buses más modernos, tecnología ecoamigable, mecanismos de cobro digital y mejores condiciones para una operación segura.

La flota incorporará recaudo digital y, en una siguiente etapa, permitirá pagos mediante billeteras digitales para agilizar los viajes - Créditos: ATU.
La flota incorporará recaudo digital y, en una siguiente etapa, permitirá pagos mediante billeteras digitales para agilizar los viajes - Créditos: ATU.

La entidad atribuyó el avance a la entrega de títulos habilitantes impulsada dentro del Plan Regulador de Rutas, instrumento que, de acuerdo con el organismo, otorga estabilidad jurídica a los operadores y facilita el acceso a financiamiento para la adquisición de nuevas unidades. Con esa base, la autoridad señaló que la renovación de flota se vuelve más viable para las empresas de transporte que operan rutas autorizadas.

Durante la presentación de la flota en San Juan de Lurigancho, el vocero de la ATU, Erick Reyes, destacó el trabajo articulado tras la aprobación del Plan Regulador de Rutas y señaló que ese marco permitió avanzar con la entrega de títulos habilitantes “para brindar estabilidad jurídica a los operadores y facilitar el acceso al financiamiento para la renovación de flota. ”Ahora corresponde seguir fortaleciendo este esfuerzo articulado para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de Lima y Callao”, mencionó.

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La ruta 1190, que recibirá las nuevas unidades, atiende a usuarios que se trasladan a diario entre zonas del este y del norte de la capital. La ATU sostuvo que el refuerzo permitirá mejorar el servicio para miles de pasajeros, al aumentar la disponibilidad de buses con tecnología actualizada y con un estándar de operación que apunta a mayor previsibilidad en los recorridos.

Las nuevas unidades operan con gas natural vehicular (GNV), una alternativa energética que ayuda a disminuir la emisión de contaminantes al ambiente - Créditos: ATU.
Las nuevas unidades operan con gas natural vehicular (GNV), una alternativa energética que ayuda a disminuir la emisión de contaminantes al ambiente - Créditos: ATU.

En cuanto a la dimensión ambiental, el uso de GNV se presentó como un elemento clave para reducir emisiones contaminantes en comparación con otras alternativas. La institución remarcó que la modernización también incluye mejoras en seguridad y control, con herramientas que contribuyen a supervisar el desempeño del servicio en tiempo real y a responder con mayor rapidez ante incidencias.

El componente de pago digital, según explicó la entidad, busca transformar la experiencia del usuario al reducir el uso de efectivo y ordenar el proceso de cobro. La ATU señaló que la siguiente fase incorporará billeteras digitales, un paso que apuntará a simplificar transacciones y a reforzar la trazabilidad de los pagos.

Como meta general, la ATU informó que busca superar las 9 mil nuevas unidades mediante un modelo de renovación sostenida en coordinación con los operadores. Con esa estrategia, el organismo pretende acelerar la modernización del transporte público y avanzar hacia un sistema más seguro, eficiente y sostenible para los ciudadanos de Lima y Callao.

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