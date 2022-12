Yahaira Plasencia asegura que su prioridad es su carrera musical, no su vida amorosa

Yahaira Plasencia asegura que su prioridad es su carrera musical, reveló Cielo Torres. (América TV)

Yahaira Plasencia viene haciendo noticia en los últimos días por su romance con Jair Mendoza y las explosivas declaraciones de su productor Sergio George. Como se recuerda, la salsera fue captada bailando y en situaciones cariñosas con el cantante en un viaje que realizaron juntos a Punta Cana, República Dominicana.

Ante ello, la ‘Reina del toto’ no pudo negar que estaba saliendo con el artista nacional y terminó por confirmando su romance. Esta situación no le gustó nada al pianista estadounidense y dejó en claro que está evaluando su compromiso con la exchica reality, pues indicó que este tipo de hechos no le hace nada bien a la carrera musical de la intérprete de ‘Y le dije no’.

Si bien, Yahaira Plasencia no se ha pronunciado al respecto, Cielo Torres se encargó de revelar que su colega está enfocada en crecer profesionalmente. Durante una conversación telefónica con el programa ‘América Hoy’, la actriz contó que pudo conversar con la expareja de Jefferson Farfán luego de las palabras que tuvo Sergio George.

“La grabaron, tuvo que decirlo y seguir con su carrera. Lo que he podido hablar con Yahaira es eso, su prioridad es su carrera, no creo que su prioridad sea su relación (...) Espero y deseo de corazón que su prioridad sea su carrera, que el amor no desenfoque su objetivo. Eso es lo más importante”, dijo.

En otro momento, Cielo Torres aseguró que ella ha preferido dejar de lado su vida sentimental para ponerle énfasis a su trayectoria en la industria musical. Recordemos que, la cantante nacional anunció hace algunas semanas que firmó contrato con Sergio George y está a punto de producir nuevos éxitos.

“Siempre he mantenido al margen mi vida privada, no porque lo haya querido sino porque en verdad siempre me he enfocado a trabajar en lo mío, sé que sacrifico vida social, relaciones amorosas para poder hacer lo que hoy estoy haciendo y ese es mi objetivo”, agregó en entrevista con el espacio matutino.

¿Qué dijo Sergio George?

Sergio George estalló contra Yahaira Plasencia tras las imágenes que emitió ‘Magaly TV La Firme’ sobre su vínculo amoroso con Jair Mendoza.

“Mira, esto es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta a mí es crear noticia por crear noticia, entonces me hace aducir a mí que estoy buscando noticias, mira yo vendo música brother, yo no vendo chismes ni escándalos, yo no soy ese. Mi credibilidad se va por el piso, no puedo estar envuelto en eso”, remarcó en comunicación telefónica con ‘América Hoy’.

“Son personas que saben manejar su carrera y lo manejan de una manera inteligente, paso por paso y día por día, tú no puedes llegar al estrellato siendo una persona bruta, tú tienes que usar tu mente, no digo que Yahaira es bruta, pero hay que usar inteligencia porque no es fácil y más hoy en día que las redes sociales y los medios todo ha cambiado tienes que tener mucho más cuidado que nunca”, señaló el productor, que no dudó en poner de ejemplo a al salsero Farik Grippa, con quien acaba de firmar un contrato.

Sergio George estalla contra Yahaira Plasencia por escándalos mediáticos. América TV

