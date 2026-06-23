¿Qué hacer si encuentro una ballena varada en la playa en Perú?

Una ballena de aproximadamente seis metros fue hallada varada en las playas del distrito de Asia, en la provincia de Cañete. Es el segundo varamiento reportado en lo que va del mes en el litoral peruano. Fuente: Facebook / Red Noticias Digital

El pasado lunes 23 de junio, una ballena fue encontrada varada en una playa en el distrito de Asia, provincia de Cañete. Aunque actualmente no se conoce el motivo que habría provocado este incidente, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) identifica que existen diferentes causas naturales e incluso de origen humano que podrían haber causado este perjuicio para el animal marino.

Según la institución que informa sobre este tipo de procedimientos en su plataforma virtual, “en muchos casos exigen una intervención científica para establecer por qué murieron o quedaron incapacitados de volver al mar”. En ese sentido, se realiza un pedido a la ciudadanía de “avisar de inmediato” cuando es testigo de una situación similar, pues la información temprana puede ayudar a identificar las causas y reducir el impacto de actividades humanas sobre ballenas, delfines y marsopas.

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¿Qué puede causar que un animal marino quede varado?

El IMARPE indica que los cetáceos representaron 7% de los varamientos documentados entre 2017 y 2019, y aunque no en todos los casos se pudo determinar la causa, en aquellos en los que sí fue posible, el 12% de las muertes se vinculó con:

Enredamiento en redes de pesca

Matanza para consumo de carne

Traumatismos con objeto contundente: fracturas de cráneo

Otras lesiones corporales y cortes profundos.

Aunque la evaluación de la situación por medio de necropsias y estudios físicos no siempre permite cerrar un diagnóstico. El organismo explica que factores ambientales y la inaccesibilidad de algunas zonas impiden precisar con claridad la causa de muerte.

Una ballena quedó varada en una playa durante temporada de avistamiento de cetáceos (Créditos: Descubre Tumbes)

Temperatura del mar y la falta de alimento son causas posibles

Los varamientos pueden originarse por condiciones naturales, como:

Calentamientos repentinos

Ingreso de masas de agua con distinta temperatura.

Los eventos de El Niño y La Niña

Ataques de depredadores o de individuos de la misma especie

Enfermedades

Edad avanzada.

También pueden estar vinculados a causas humanas, entre las que se incluyen:

Extracción de hidrocarburos

Uso de sonares y sondas acústicas

Vertimiento de toxinas y contaminantes

Colisiones con embarcaciones

Captura incidental o dirigida

Enredamientos en redes de pesca

Pesca fantasma por redes abandonadas

El riesgo se incrementa cuando ocurren condiciones oceanográficas anómalas que modifican la temperatura del mar. Durante esos periodos, disminuye la disponibilidad de alimento tanto para los grandes depredadores como para los pescadores, una situación que aumenta las probabilidades de interacción y, en consecuencia, de colisiones o enredamientos relacionados con la actividad pesquera.

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Se registraron 18 delfines comunes, un lobo marino y una tortuga marina en el litoral norte de Piura. Gob

La reducción de alimento deteriora la condición corporal de los animales, lo que los vuelve más susceptibles a enfermedades infecciosas o parasitarias.

El organismo señala que las floraciones algales nocivas pueden liberar toxinas capaces de alterar el organismo de los depredadores superiores, con efectos sobre su salud e incluso su mortalidad.

¿Qué hacer si me encuentro con una ballena varada en la playa?

Cuando existe duda, la recomendación es contactar a las autoridades competentes según la especie observada.

Al informar el evento, aportar: ubicación del varamiento y material audiovisual como fotos o videos.

No interactuar con el animal, esté vivo o muerto.

La entidad es la responsable de atender los varamientos de cetáceos y sus especialistas evalúan las condiciones del caso para aplicar las medidas y protocolos que correspondan.

Especialistas del IMARPE examinan el cuerpo de una ballena jorobada varada en la playa El 19 de La Cruz, Tumbes, tras su hallazgo el 3 de junio. (Foto: ImarpePeru)

¿Por qué se recomienda no tocar a la especie marina afectada? Según IMARPE, la fauna marina puede portar patógenos transmisibles a seres humanos y otros animales domésticos. Además muchos ejemplares varados son de gran tamaño y, en el caso de los cetáceos, el movimiento de sus aletas pectorales o cola puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

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El IMARPE también indica que si el animal sigue con vida cuando se registra su varamiento, en una situación de estrés como esa, los animales no interpretan la presencia humana como ayuda. Su respuesta suele ser instintiva y brusca, porque perciben la intervención como una amenaza.

En el caso de aves, tortugas y lobos marinos , la comunicación debe hacerse con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre mediante el WhatsApp de Alerta Serfor al número 947 588 269 .

ballenas, delfines o marsopas, corresponde avisar al IMARPE al número 975 345 546. Si se trata de, corresponde avisar al IMARPE al número