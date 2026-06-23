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La reacción de Pablo Heredia ante las imágenes de Shirley Arica con Ivo Ezeta, una noche antes de besarse

El actor argentino se mostró tranquilo frente al contenido difundido por ‘Magaly TV La Firme’ y trató de tomarlo muy a la ligera

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El actor argentino se mostró tranquilo frente al contenido difundido por ‘Magaly TV La Firme’ y trató de tomarlo muy a la ligera | Willax
Pablo Heredia reapareció en el programa ¡Habla Chino! de Willa, donde sorprendió al público con su regreso a Perú tras pasar unos días en Argentina después del cierre de La Granja VIP. Ahora vinculado mediáticamente a Shirley Arica, el actor fue consultado por las imágenes recientemente difundidas por Magaly TV La Firme, donde se observa a la modelo disfrutando una noche de fiesta con su expareja, Ivo Ezeta, y al día siguiente besándose con Heredia.

Ante la consulta, Heredia optó por marcar distancia sobre el revuelo y subrayó su situación sentimental. “Yo lo que puedo decir de esto no es mucho, yo puedo decir que estoy soltero”, declaró en diálogo con el programa, según reportó Magaly TV La Firme.

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Posteriormente, el actor defendió la soltería de Shirley Arica y remarcó su apoyo a la modelo, pese a la exposición mediática. “La señorita Shirley también es soltera, ella se puede divertir, es una persona hermosa, es una gran madre, es una luchadora, la queremos a pesar de las cosas que se puedan difundir”, expresó.

Hombre con barba y camisa blanca apunta con el dedo. Fondo oscuro con luces de neón rojas y textos de programa de televisión
El actor Pablo Heredia gesticula y señala con el dedo en el programa "¡Habla Chino!" mientras reacciona a las imágenes de Shirley Arica e Ivo Ezeta.
Frente a la insistencia sobre la presencia de Arica junto a Ezeta, Heredia reafirmó que no tiene nada que entrometerse y aseguró que no ha visto las imágenes. “No vi las imágenes y tampoco es mi incumbencia. Hay un dicho que dice lo que no pasó en tu año no hace daño, años y 24 horas no sé. No vi las imágenes”, indicó el actor, restando importancia a cualquier repercusión.

Incluso, Heredia bromeó sobre la situación y dejó claro que se encuentra en un buen momento personal. “Lo que quiero saber es lo siguiente, ¿el beso que se dan es mejor que el mío?”, lanzó entre risas.

Pantalla dividida con un hombre sonriendo a la izquierda y una imagen borrosa de personas a la derecha. La imagen derecha contiene un texto parcial 'Y' y una flecha roja
Pablo Heredia aparece en un primer plano en pantalla dividida con imágenes difusas de Shirley Arica e Ivo Ezeta.

Shirley Arica negó beso con Ivo Ezeta y afirma que continúa saliendo con Pablo Heredia

Shirley Arica, reconocida por su participación en realities y reciente ganadora de La Granja VIP, utilizó sus redes sociales para referirse a la controversia por las imágenes en las que se le vincula sentimentalmente con dos personas en menos de veinticuatro horas.

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En una transmisión en vivo, la modelo explicó que mantiene una relación cordial con Ezeta pese a la ruptura, descartando cualquier implicancia amorosa. “Yo puedo hablar con mis ex. Si hay gente que no puede, que terminó mal, que no los mira, que los bloquea, bueno”, afirmó la modelo.

A través de sus redes sociales, Arica también abordó su vínculo con Pablo Heredia. Según explicó, la relación con el actor argentino se inició fuera de cámaras, después de su participación conjunta en La Granja VIP.

La modelo respondió en redes sociales luego de la promoción del programa de Magaly Medina que expuso ambas situaciones | TikTok

“Y con Pablo, es alguien que estoy recién conociendo, que recién hemos podido conversar un poco del tema el domingo que hemos estado en una discoteca, después del beso que se dio el sábado. Así que vamos a ir viendo cómo se dan las cosas, cómo fluye”, relató.

La repercusión mediática de las imágenes y las declaraciones de ambos protagonistas reflejan el interés que despiertan las figuras públicas y la dinámica de sus relaciones en la audiencia peruana. Tanto Shirley Arica como Pablo Heredia han optado por minimizar la controversia y reafirmar su soltería, priorizando la privacidad y el respeto mutuo, en medio de la exposición generada por los medios y las redes sociales.

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