Magaly Medina no cree en romance de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza: “A mí me la van a hacer”

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora se pronunció sobre la confirmada relación sentimental que tendría Yahaira Plasencia y Jair Mendoza. A su juicio, la periodista dejó entrever que se trataría de una estrategia de marketing para beneficio de la carrera de ambos artistas.

Magaly Medina se mostró renuente a creer en la oficialización que hizo ‘la Patrona’ a su llegada de Punta Cana con el desconocido cantante, ya que el tema salta a las pantallas justo cuando Mendoza está por lanzar una canción.

“Qué raro que ella [Yahaira Plasencia] que siempre viaja nunca se le ve en salidas nocturnas, jamás se ve si tiene un saliente por allá. Ahora qué casualidad que se va a Punta Cana con Jair Mendoza, este cantante desconocido, y de pronto nos llega a nuestro ‘chismefono’ todos los videos de ellos en la playa agarrados de la mano. Es demasiada casualidad y yo no creo en las casualidades”, dijo la popular ‘Urraca’.

Apoyándose en su experiencia en amores y ampays de la farándula, la conductora aseguró que no le sorprendería que en los próximos días aparezca, Jair Mendoza aparezca en todos los canales de televisión promocionando su nuevo videoclip aprovechando su romance con la salsera.

“No sé a quién le conviene más a Yahaira o a Jair Mendoza, porque Yajaira prácticamente ya no sale en la prensa cotidiana, no está grabando canciones, no está haciendo conciertos, y Jair Mendoza qué casualidad hoy lanzó su canción”, mencionó Medina.

“Ahora irá a los programas de televisión a hablar de ella, pero pondrá de condición que haga su musical. A mí me la van a hacer”, agregó.

Yahaira confirma romance con Jair

Luego de su sonado romance con el futbolista Jefferson Farfán que la llevó a dar un gran salto al mundo del ‘Chollywood’, la salsera aceptó que se ha dado una nueva oportunidad en el amor con Jair Mendoza. La confirmación se dio luego que el programa ‘Magaly Tv La Firme’ revelara un ampay de ambos.

En conversación con el programa ‘Amor y Fuego, Yahaira Plasencia aseguró que sus salidas con Jair Mendoza tienen bastante tiempo, pero que “no me han ampayado”. Además, refirió que a partir de ahora la verán con el cantante frecuentemente porque es su saliente oficial.

“Es importante que sepan que Yahaira la artista, está en los escenarios, está en los programas de televisión y todo lo demás, pero ahorita está la Yahaira humana... creo que me estoy dando una oportunidad”, indicó ‘la Reina del Totó'.

Por su parte, Mendoza, quien se encontraba junto a la cantante a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, también se animó a declarar y reafirmó lo dicho por la cantante. “Estamos tranquilos, creo que es lo más importante”, agregó.

